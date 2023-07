Nederlandse inflatie gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in Nederland is in juni gedaald, van 6,1 procent in mei naar 5,7 procent afgelopen maand. Dit bleek dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In de snelle meting van eind juni werd ook al een inflatie van 5,7 procent gemeld.

Nieuwe methode

Vanaf juni 2023 gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen te meten.

Bij de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Dit zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer, aldus het CBS.

De daling van de inflatie in juni komt vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en voeding. In juni 2023 waren motorbrandstoffen 23,2 procent goedkoper dan in juni 2022. In mei waren de prijzen 18,3 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Voedingsmiddelen waren in juni 13,1 procent duurder dan vorig jaar. In mei was de prijsstijging op jaarbasis 15,2 procent.

In juni waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 7,2 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei was de prijsstijging op jaarbasis 7,9 procent.

De prijsontwikkeling van elektriciteit, gas en stadsverwarming had daarentegen een verhogend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Energie was in juni 19,1 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. In mei waren de prijzen 24,9 procent lager dan een jaar eerder.

Tabak was in juni 14,7 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in mei was dat 1,5 procent. De accijnsverhoging op tabaksproducten per 1 april 2023 zorgde voor een stijging van de prijzen. Omdat er in de eerste maanden na de accijnsverhoging nog tabaksvoorraden met oude accijnstarieven werden verkocht, werkt de accijnsverhoging met wat vertraging door in de verkoopprijzen.