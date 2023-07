Olieprijs lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten, nadat de olieprijs vrijdag zijn grootste winst op weekbasis in drie maanden boekte en voor de tweede week op rij steeg.

Handelaren kijken uit naar voorraaddata later deze week, die van invloed zouden kunnen zijn op de olieprijs.

"De oliemarkt had een sterk einde van de week, nadat Saoedi-Arabië eerder in de week aangaf zijn productieverlagingen vrijwillig te zullen verlengen. Voor deze week zullen de markten met name gefocust zijn op Amerikaanse inflatiecijfers woensdag, terwijl tevens wordt uitgekeken naar oliemarktrapporten van IEA en OPEC later in de week", zei ING.

De olieprijs haalde steun uit het nieuws van afgelopen vrijdag dat het Amerikaanse ministerie van energie van plan is om nog eens 6 miljoen vaten ruwe olie te in te kopen om de noodvoorraden ruwe olie van het land aan te vullen, die met 46 procent, ofwel 291 miljoen vaten, zijn gedaald sinds de regering Biden is aangetreden.

Analist Ira Epstein van het gelijknamige bedrijf zei dat er veel onbeantwoorde vragen zijn over de hervulplannen van de regering en de vermeende reparaties aan de opslagfaciliteiten, maar voegde eraan toe dat "we in ieder geval bezig zijn met het kopen van olie voor opslag. Dit zal de WTI-Oliefutures ondersteunen", zei Epstein.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot maandag 1,2 procent, ofwel 0,87 dollar, lager op 72,99 dollar op de New York Mercantile Exchange.