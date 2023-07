Wall Street koerst af op hoger slot Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden maandag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 4.404,52 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 33.915,44 punten en de Nasdaq noteerde vlak op 13.658,83 punten. Wall Street richt zijn vizier op de publicatie van cruciale inflatiecijfers woensdag en de start van het cijferseizoen later in de week. "De Amerikaanse inflatie zal naar verwachting in juni [op jaarbasis] zijn gedaald van 4 procent naar ongeveer 3 procent, met een mogelijke stijging op maandbasis. Maar de kerninflatie zou hardnekkiger kunnen blijken rond de 5 procent", zei Swissquote. "In ieder geval hebben verzwakkende en idealiter zwakker dan verwachte inflatiecijfers het potentieel om de Fed-haviken terug te dringen. Dat zou steun kunnen geven aan Amerikaanse aandelen die in de eerste week van juli en de eerste week van de tweede jaarhelft in negatief territorium eindigden", zei Swissquote. Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de Amerikaanse groothandelsvoorraden in mei stabiel bleven ten opzichte van de voorgaande maand, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 3,7 procent. Later op de dag verschijnt het Amerikaanse consumentenkrediet. De euro/dollar noteerde op 1,0994. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0946 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0967 op de borden. Olie noteerde maandag tot 1,1 procent lager.



Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws In de VS genoteerde aandelen van Alibaba stegen 0,8 procent, nadat Chinese financiële toezichthouders een boete van bijna 1 miljard dollar oplegden aan het aan Alibaba-gelieerde Ant Group. De stap geeft volgens marktvolgers aan dat de druk van toezichthouders op Ant Group en de Chinese techsector in het algemeen mogelijk op zijn einde loopt. Icahn Enterprises steeg 20,1 procent, nadat The Wall Street Journal meldde dat Carl Icahn en grote banken gewijzigde leningovereenkomsten hebben gesloten, waarbij zijn persoonlijke leningen werden losgekoppeld van de handelsprijs van de aandelen van zijn bedrijf. Meta Platforms steeg 0,3 procent, na het nieuws dat Threads de 100 miljoen gebruikers is gepasseerd sinds de lancering vorige week woensdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.