Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,2 procent tot 448,47 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.673,16 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,5 procent op 7.143,69 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.273,79 punten. Europese aandelenmarkten noteerden maandag hoger, ondanks zwakke inflatiecijfers uit China, die de vrees voor een vertraging van de wereldwijde economische groei aanwakkerde. De Chinese consumentenprijzen maakten in juni op jaarbasis een pas op de plaats. De focus ligt komende handelsweek bij Amerikaanse inflatiecijfers, die op woensdag worden gepubliceerd, en op kwartaalcijfers van grote Amerikaanse banken later in de week. "De grootste zorg zijn de stijgende Amerikaanse rentetarieven, die het Amerikaanse banksysteem onder druk zetten", zei Swissquote. De euro/dollar noteerde op 1,0983. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0969 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0967 op de borden. Olie noteerde maandag licht lager. Bedrijfsnieuws Financials zaten in Europa breed in de lift. Deutsche Bank en Commerzbank wonnen 1,6 tot 2,6 procent en BNP Paribas 0,5 procent. Bayer was een opvallende stijger in Frankfurt, met een winst van 1,6 procent. Duitse media schreven over plannen om zijn Crop Science-tak af te storen, maar analisten van Jefferies stellen dat de kans klein is dat dit gebeurt. In Frankfurt steeg Infineon Technology 1,5 procent, Siemens Energy won 1,0 procent, terwijl Beiersdorf 1,5 procent verloor. In Parijs steeg Safran 1,5 procent en Engie verloor 1,3 procent. Besi steeg 4,4 procent in Amsterdam. Morgan Stanley heeft maandag het aandeel op de favorietenlijst gezet en het koersdoel verhoogd van 95 naar 125 euro. DSM-Firmenich won 0,5 procent na een positief rapport van Goldman Sachs. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.401,20 punten. De Dow Jones index steeg 0,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.