AEX sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe week voorzichtig positief begonnen. De AEX sloot maandag 0,3 procent hoger op 755,76 punten.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er momenteel echter weinig voor Europese beleggers om enthousiast over te zijn.

"Economische cijfers ogen nog steeds zwak en centrale banken lijken nog niet klaar met verkrappen", aldus de marktkenner.

Daarbij nemen de zorgen over de Chinese economie ook toe. Maandagochtend werd bekend dat de inflatie in China in juni stabiel is gebleven, terwijl de producentenprijzen verder daalden.

"De markt lijkt nu een krachtige reactie te verwachten van de Chinese overheid om de economie te stimuleren", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, wat mogelijk het voorzichtige optimisme op de beurzen maandag kan verklaren.

Later in de week volgen voor de markten cruciale inflatiecijfers uit de VS. Ook staan er Europese inflatiedata op de rol, net als de Duitse ZEW-index. Verder begint het cijferseizoen met de resultaten van een aantal grote Amerikaanse banken.

Voorafgaand werd Citigroup positiever over Europese aandelen en juist terughoudender over Amerikaanse aandelen. Nooit eerder waren Europese aandelen zo goedkoop ten opzichte van Amerikaanse en ze zouden een impuls kunnen krijgen door een zwakkere dollar en Chinese stimuleringsmaatregelen, aldus Citigroup.

In aanloop naar het cijferseizoen rekent FactSet op een gemiddelde winstdaling van 7,2 procent voor de bedrijven in de S&P 500.

De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0983. WTI-olie werd iets goedkoper ten opzichte van vrijdag.

Stijgers en dalers

Besi ging aan kop in Amsterdam, met een plus van ruim 4 procent en ASMI won 2 procent. Morgan Stanley heeft maandag Besi op de favorietenlijst gezet en het koersdoel verhoogd van 95 naar 125 euro. Exor won ruim een procent.

DSM-Firmenich won een half procent na een positief rapport van Goldman Sachs.

Shell steeg rond een half procent na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank.

De verliezen waren redelijk bescheiden. Heineken liet iets meer dan een half procent gaan en ook ING en KPN stonden licht onder druk.

Just Eat Takeaway deed goede zaken in de AMX, met een plus van ruim 6 procent. OCI won meer dan 2,5 procent en bleef daarmee net Signify voor. Alfen liet ruim een procent gaan.

In de AScX won Ebusco bijna 5 procent. Het bedrijf heeft een nieuwe opdracht gekregen van het Duitse Südwestdeutsche Landesverkehrs voor de levering van maximaal 25 bussen van het type 2.2 van 12 meter. Financiële details werden niet gedeeld.

Vastned en NSI leverden in, net als Azerion.

Beter Bed sloot liefst 95 procent hoger op 5,75 euro, nadat investeerder Torqx Capital Partners een bod in contanten van circa 168 miljoen euro heeft gedaan. Het overnamebod wordt unaniem gesteund door het bestuur en raad van commissarissen van Beter Bed, die het in het beste belang van het bedrijf en alle belanghebbenden noemen.

"Gezien de hoge premie ten opzichte van de laatste slotkoers en de steun van aandeelhouders die 44 procent van de aandelen bezitten, is de kans groot dat dit bod slaagt", schreef analist Fernand de Boer van Degroof Petercam maandag.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteren rond het slot in Amsterdam verdeeld.