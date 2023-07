EC zet volgende stap in data-uitwisseling met VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft een nieuw adequaatheidsbesluit goedgekeurd voor veilige en vertrouwde datastromen tussen de Europese Unie en Verenigde Staten. Dit maakte de Commissie maandag bekend. Door deze nieuwe adequaatheidsbeschikking kunnen persoonsgegevens veilig worden doorgegeven van de EU naar Amerikaanse bedrijven die deelnemen aan het zogeheten Data Privacy Framework, zonder dat er aanvullende waarborgen voor gegevensbescherming hoeven te worden ingevoerd. "Het nieuwe EU-VS Data Privacy Framework zal zorgen voor veilige datastromen voor Europeanen en rechtszekerheid bieden aan bedrijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan", zei voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in een toelichting. "Vandaag zetten we een belangrijke stap om burgers het vertrouwen te geven dat hun gegevens veilig zijn, om onze economische banden tussen de EU en de VS te verdiepen en tegelijkertijd onze gedeelde waarden opnieuw te bevestigen. Het laat zien dat we door samen te werken de meest complexe problemen kunnen aanpakken", aldus de Commissievoorzitter. Het EU-VS-kader voor gegevensprivacy introduceert nieuwe bindende waarborgen om alle punten van zorg van het Europees Hof van Justitie aan te pakken, waaronder het beperken van de toegang tot EU-gegevens door Amerikaanse inlichtingendiensten tot wat noodzakelijk en evenredig is, en het vaststellen van de voorwaarden voor de toegang tot EU-gegevens. Bron: ABM Financial News

