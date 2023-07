Vlakke opening Wall Street verwacht

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting rond de slotstanden van vrijdag van start. Futures op de S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,1 procent hoger.

De aandelenmarkten in New York zijn vrijdag lager gesloten, na een gemengd Amerikaans banenrapport.

Vrijdag stond in het teken van dit rapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juni is gestegen met 209.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 240.000 banen. De werkloosheid daalde van 3,7 procent naar 3,6 procent, wat in lijn was met de verwachtingen, terwijl de loongroei op jaarbasis 4,4 procent bedroeg, terwijl de markt rekende op een stijging van 4,2 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een rapport met twee gezichten, waar de Fed-doves en hawks ieder hun kant mee uit kunnen. Het rapport geeft volgens de analist argumenten aan zowel de voorvechters van voortzetting van het rentebeleid van de Fed als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen.

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft zondag haar reis naar China afgerond en vertelde verslaggevers dat haar gesprekken "productief" zijn geweest.

Volgens de Associated Press vertelde een hoge functionaris van Financiën dat de reis zoals verwacht niet resulteerde in specifieke doorbraken in het beleid, maar succesvol was in het "herstellen van contacten" en het opbouwen van relaties.

Inmiddels is president Joe Biden aan een vierdaagse trip door Europa begonnen. Zijn eerste stop is het VK, met onder meer een ontmoeting met premier Rishi Sunak. Biden zal ook de Navo-top in Litouwen bijwonen.



Europese aandelen zijn een goed alternatief voor Amerikaanse aandelen, zo schreef Citigroup maandag in een rapport, waarin het zijn advies op Europese aandelen verhoogde naar Overwogen, met kansen in onder meer de grondstoffensector, de industrie, gezondheidszorg, tech en telecom. Nooit eerder waren Europese aandelen zo goedkoop ten opzichte van Amerikaanse en ze zouden een impuls kunnen krijgen door een zwakkere dollar en Chinese stimuleringsmaatregelen, aldus Citigroup, dat het advies op Amerikaanse aandelen verlaagde naar Neutraal.



Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd, namelijk de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet. Dit zijn doorgaans geen cijfers die de markt in beweging zetten.

De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0950 en olie wordt iets goedkoper. Een vat WTI-olie noteerde 0,7 procent lager op 73,35 dollar.

Bedrijfsnieuws

Costco verloor vrijdag circa 2,0 procent, na een daling van de identieke omzet in juni met 1,4 procent.

Leqembi, de behandeling van Alzheimer ontwikkeld door Biogen en Eisai, is goedgekeurd door de FDA. Biogen noteerde echter 3,0 procent lager, vanwege de verwachting in de markt dat de uitrol van het medicijn traag zal zijn.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index daalde vrijdag 0,3 procent tot 4.398,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,55 procent op 33.734,88 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.660,72 punten