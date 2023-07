Beursblik: Europese aandelen koopwaardig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BinckBank

(ABM FN-Dow Jones) Europese aandelen zijn een goed alternatief voor Amerikaanse aandelen. Dit schreef Citigroup maandag in een rapport, waarin het zijn advies op Europese aandelen verhoogde naar Overwogen, met kansen in onder meer de grondstoffensector, de industrie, gezondheidszorg, tech en telecom. Nooit eerder waren Europese aandelen zo goedkoop ten opzichte van Amerikaanse en ze zouden een impuls kunnen krijgen door een zwakkere dollar en Chinese stimuleringsmaatregelen, aldus Citigroup, dat het advies op Amerikaanse aandelen verlaagde naar Neutraal. De analisten werden daarbij minder positief over Amerikaanse aandelen van techbedrijven die hardware maken, huishoudelijke producten, voedingsmiddelen en dranken en gezondheidszorgapparatuur. Ze werden wel positiever over kapitaalgoederen, materialen en halfgeleiders. Volgens de bank zal ook de groei voor zogeheten megacap-aandelen terugvallen, nu een recessie nog steeds op de loer ligt. Beleggers wegen daarbij het risico af van de Federal Reserve die de rente verder zal verhogen. Verder zal de recente euforie over kunstmatige intelligentie plaatsmaken voor een meer afwachtende houding, om te zien hoe AI zich verder zal ontwikkelen. "Op de langere termijn zoeken we echter naar differentiatie tussen bedrijven met een duidelijk omzet- en winstpotentieel ten opzichte van een meer algemene invalshoek van productiviteitsverbetering", aldus Citigroup. In aanloop naar het cijferseizoen rekent FactSet op een gemiddelde winstdaling van 7,2 procent voor de bedrijven in de S&P 500. Het cijferseizoen in de VS trapt later deze week af. Bron: ABM Financial News

