Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Tesla Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Zakenbank Jefferies heeft maandag het koersdoel voor Tesla verhoogd van 185,00 naar 265,00 dollar bij handhaving van het Houden advies. De analisten van Jefferies sluiten zich aan bij de marktconsensus dat het tweede kwartaal een dieptepunt zal zijn in de brutomarge voor het autosegment. De zakenbank waardeert Tesla in de eerste plaats als een superieure, winstgevende fabrikant die sterk inzet op het gebruik van software. Echter, recente ontwikkelingen suggereren volgens de analisten ook dat andere waarderingsfactoren een rol gaan spelen. Ook wijst Jefferies op de vroege focus van Tesla op AI, en dan met name in termen van schaalbaarheid. De analisten hebben in het laatste rapport bescheiden opwaarderingen gedaan voor de verwachtingen voor 2023. Het aandeel Tesla sloot vrijdag 0,8 procent lager op 274,43 dollar Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.