Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa noteren maandag rond het middaguur hoger. De Stoxx Europe 600 index stijgt 0,1 procent op 448,06 punten, de Duitse DAX wint 0,3 procent op 15.648,34 punten, de Franse CAC 40 gaat 0,4 procent hoger op 7.140,34 punten en de Britse FTSE 100 noteert 0,2 procent in de plus met een stand van 7.268,47 punten.

Het herstel volgt na één van de slechtste weken in maanden en volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets is er weinig voor Europese beleggers om enthousiast over te zijn.

"Economische cijfers ogen nog steeds zwak en centrale banken lijken nog niet klaar met verkrappen", aldus de marktkenner.

Daarbij nemen de zorgen over de Chinese economie ook toe. Maandagochtend werd bekend dat de inflatie in China in juni stabiel is gebleven, terwijl de producentenprijzen verder daalden.

"De markt lijkt nu een krachtige reactie te verwachten van de Chinese overheid om de economie te stimuleren", zei beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx, wat mogelijk het voorzichtige optimisme op de beurzen maandag kan verklaren.

Later in de week volgen voor de markten cruciale inflatiecijfers uit de VS. Ook staan er Europese inflatiedata op de rol, net als de Duitse ZEW-index. Ook begint het cijferseizoen met de resultaten van een aantal grote Amerikaanse banken.

De euro/dollar handelde rond lunchtijd op 1,0963. WTI-olie is rond een procent goedkoper ten opzichte van vrijdag.

Stijgers en dalers

Financials zitten Europa breed in de lift. Deutsche Bank en Commerzbank winnen 2 tot 2,5 procent, ING meer dan een half procent en BNP Paribas ruim een procent.

Bayer is een opvallende stijger in Frankfurt, met een winst van 2,5 procent. Duitse media schreven over plannen om zijn Crop Science-tak af te storen, maar analisten van Jefferies stellen dat de kans klein is dat dit gebeurt.

Continental is de grootste daler in de DAX, met een verlies van 1,5 procent. Ook Adidas en Zalando staan onder druk.

In Parijs levert betaalbedrijf Worldline ruim een procent in, maar zijn de verliezen verder aan de kleine kant. Orange en Unibail-Rodamco-Westfield stijgen rond een procent.

Besi stijgt 2,5 procent in Amsterdam. Morgan Stanley heeft maandag het aandeel op de favorietenlijst gezet en het koersdoel verhoogd van 95 naar 125 euro.

DSM wint zo'n 1,5 procent na een positief rapport van Goldman Sachs.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan maandag een licht lagere opening tegemoet. De futures op de S&P 500 noteren rond het middaguur tot 0,2 procent in het rood.

De S&P 500 index is vrijdag 0,3 procent lager geëindigd op 4.398,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.734,88 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.660,72 punten.