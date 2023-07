Beursblik: Goldman Sachs zet DSM-Firmenich op de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs is gestart met het volgen van het aandeel DSM-Firmenich met een koopaanbeveling en een koersdoel van 117,00 euro. Volgens de analisten van Goldman Sachs zal DSM-Firmenich "een superieure groei" laten zien. Zij rekenen op een gemiddelde jaarlijkse groei van de autonome omzet tussen 2023 en 2025 van 6 procent. De EBITDA zal in die periode met 18 procent stijgen. De innovatiekracht van DSM-Firmenich kan volgens de bank voor extra groei zorgen. Na de conjuncturele zwakte bij de divisie Animal Nutrition & Health en voorraadafbouw bij consumenten stagneerde de groei. "Echter, we verwachten dat de groei zal versnellen vanaf 2024", aldus Goldman Sachs. Ook meent de zakenbank dat de divisie Flavor & Fragrance robuuste groeivooruitzichten biedt. Daarnaast houden de analisten rekening met de toegevoegde waarde van het methaanreducerende veevoeradditief Bovaer. De zakenbank verwacht een positieve bijdrage van circa 100 miljoen euro per jaar aan de EBITDA. De analisten vinden ook dat de huidige waardering te weinig rekening houdt met het verwachte conjuncturele herstel, synergievoordelen, een gunstigere mix en dus ook innovatie. Als de groei aantrekt, zal dit volgens de bank resulteren in een herstel van de aandelenkoers. Het aandeel DSM-Firmenich noteerde maandagochtend 1,7 procent hoger op 100,84 euro. Bron: ABM Financial News

