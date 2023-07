Valuta: dollar herstelt licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De dollar lijkt maandag licht te herstellen, met bescheiden winsten ten opzichte van de euro en Japanse yen, na een tegenvallend Amerikaans banenrapport op vrijdag. Volgens valutastrategen van ING blijft de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten echter te krap om een verwachte renteverhoging door de Federal Reserve later deze maand terug te draaien. "We zijn nog steeds terughoudend om de dollar vanaf dit punt lager te jagen [...] omdat de dollar nog steeds moet inlopen op een aantal recente marktdynamieken", volgens de strategen. Het grote risico voor de dollar deze week is het Amerikaanse inflatierapport van juni op woensdag, aldus ING, dat niet verwacht dat de euro/dollar spoedig boven de 1,10 zal stijgen. Volgens CMC Markets moet de Europese munt wel stijgen tot boven dit niveau, wil de weg naar 1,11 openliggen. De euro/dollar handelde maandagochtend op 1,0969, terwijl beleggers voor elke dollar 142,31 yen kregen. Ten opzichte van de Chinese yuan steeg de dollar naar 7,2333. Uit macrodata bleek maandag dat de inflatie in China in juni op nul is uitgekomen, terwijl de producentenprijzen verder onder druk zijn komen te staan. Volgens CMC Markets suggereren deze data dat de renteverhogingen die de afgelopen 15 maanden al zijn doorgevoerd effect hebben gehad. "Het is niet te zeggen hoeveel meer verkrapping er nog moet komen", aldus CMC. De macro-economische agenda is maandag verder vrij leeg, met alleen de Amerikaanse groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet op de rol. Naast Amerikaanse inflatiecijfers staan er later deze week ook Europese inflatiecijfers op de rol. De Duitse ZEW-index kan de euro dinsdag in beweging zetten. Bron: ABM Financial News

