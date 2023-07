AEX werkt openingsverlies weg Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist maandagochtend het openingsverlies om te buigen naar een kleine winst. Rond elf uur noteerde de AEX 0,2 procent hoger op 755 punten. Vorige week verloor de AEX op weekbasis nog 2,5 procent, nadat de rentevrees weer de kop opstak. "Door de scherpe rally is de markt 'overbought', en een periode van consolidatie van de winsten richting het cijferseizoen kan een goede basis vormen voor verdere stijgingen later dit jaar", zei analist Mark Hackett van Nationwide. Eind deze week vindt de aftrap plaats van het cijferseizoen, met onder meer de publicatie van cijfers van verschillende Amerikaanse financiële giganten, en volgende week komt in Amsterdam ASML met cijfers. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0960 en de olieprijzen deden een stapje terug. Een vat Brentolie noteerde 0,5 procent lager op 77,85 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gaat Besi maandag aan kop met een stijging van 2,6 procent. Morgan Stanley heeft maandag het aandeel op de favorietenlijst gezet en het koersdoel verhoogd van 95 naar 125 euro. Ook DSM-Firmenich weet vandaag te stijgen en noteert 1,7 procent hoger, volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group dankzij een positief rapport van Goldman Sachs. Shell mag 1,2 procent bijschrijven na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. ArcelorMittal sluit de rij met een bescheiden verlies van 0,4 procent. In de AMX wordt de lijst aangevoerd door Just Eat Takeaway. Het aandeel noteert 2,4 procent hoger, gevolgd door OCI met een winst van 2,1 procent. Alfen heeft het opnieuw lastig en verliest 4,4 procent. In de AScX wint Ebusco 4,4 procent. Het bedrijf heeft een nieuwe opdracht gekregen van het Duitse Südwestdeutsche Landesverkehrs voor de levering van maximaal 25 bussen van het type 2.2 van 12 meter. Financiële details werden niet gedeeld. Forfarmers en Vastned verliezen beide ongeveer 1 procent. Beterbed verdubbelt vandaag bijna in waarde, nadat Investeerder Torqx Capital Partners een bod in contanten van circa 168 miljoen euro heeft gedaan. Het overnamebod wordt unaniem gesteund door het bestuur en raad van commissarissen van Beter Bed, die het in het beste belang van het bedrijf en alle belanghebbenden noemen. "Gezien de hoge premie ten opzichte van de laatste slotkoers en de steun van aandeelhouders die 44 procent van de aandelen bezitten, is de kans groot dat dit bod slaagt", schreef analist Fernand de Boer van Degroof Petercam maandag. Bron: ABM Financial News

