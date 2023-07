Degroof Petercam verlaagt koersdoel HAL Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft maandag het koersdoel voor HAL verlaagd van 126,00 naar 111,00 euro en het advies ging van Houden naar Reduceren. Dit bleek uit een rapport van analist Joren Van Aken, die verwacht dat de governance risico's de koers zullen drukken. Zo lijken de hoofdkwartieren van HAL Holding en HAL Trust niets meer te zijn dan brievenbusentiteiten in belastingparadijzen als Curaçao en Bermuda. Die locaties werden beide meermaals genoemd in de Panama Papers. Ook helpt de gecompliceerde samenstelling en organisatie van het bedrijf niet mee en bieden weinig bescherming voor kleine aandeelhouders, aldus de analist. Als beide factoren worden gecombineerd, verwacht Van Aken dat de korting van HAL Trust structureel zal toenemen naar 35 procent ten opzichte van 25 procent nu. Degroof schat de waarde van het bedrijf op 150,20 euro per aandeel en inclusief de verwachte korting, komt de analist dan uit op 111,00 euro. Het aandeel HAL noteerde maandagochtend 0,3 procent lager op 117,00 euro. Bron: ABM Financial News

