Beursblik: overname Beter Bed lijkt gelopen race

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) De overname van Beter Bed door Torqx lijkt een gelopen race. Dit stellen analisten van Degroof Petercam maandag in een korte reactie op de bieding die voorbeurs bekend werd gemaakt. "Gezien de hoge premie ten opzichte van de laatste slotkoers en de steun van aandeelhouders die 44 procent van de aandelen bezitten, is de kans groot dat dit bod slaagt", schreef analist Fernand de Boer maandag. Aangezien Beter Bed in de afgelopen jaren al de strategische opties heeft onderzocht, denkt De Boer dat de kansen op een alternatief bod beperkt zijn. Investeerder Torqx Capital Partners doet een bod in contanten op Beter Bed van circa 168 miljoen euro, wat ruim het dubbele is van de huidige beurswaarde. Het bod van 6,10 euro per aandeel Beter Bed biedt een premie van 107 procent op de slotkoers van het aandeel op vrijdag 7 juli van 2,95 euro. Het aandeel Beter Bed stijgt maandag ruim 97 procent naar 5,81 euro. Bron: ABM Financial News

