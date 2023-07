Barclays verlaagt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de adviezen voor twee rivalen van Aperam verhoogd, terwijl het advies voor Aperam Onderwogen blijft en het koersdoel werd verlaagd van 32,00 naar 30,00 euro. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Britse bank. De prijzen voor roestvrijstaal in de VS blijven opmerkelijk goed liggen, en dat zal zo blijven, verwachten de analisten, omdat de import beheerst is. Ook is er sprake van effectief protectionisme en voorkeur van klanten voor binnenlandse productie. Acerinox is zeer aantrekkelijk gewaardeerd ten opzichte van Aperam, volgens de analisten. Boliden is in de ogen van de analisten een ruwe diamant. Verder denken de analisten dat Aperam opnieuw een lastig kwartaal achter de rug heeft. Mogelijk dat de outlook, net als in het eerste kwartaal, weer wordt gemist. Barclays denkt dat Aperam voor het derde kwartaal op een vlakke tot iets lagere EBITDA zal mikken. Het aandeel Aperam daalde maandag 0,9 procent naar 27,75 euro. Bron: ABM Financial News

