AEX lager van start gegaan, DSM-Firmenich en Besi aan kop

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,3 procent lager op 750,85 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen gingen DSM-Firmenich en Besi aan kop met een winsten van ongeveer 2,5 procent, na positieve adviezen van twee grote Amerikaanse zakenbanken. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een vers koopadvies van Goldman Sachs voor DSM-Firmenich met een koersdoel van 117 euro. Morgan Stanley verhoogde daarnaast het koersdoel voor Besi fors van 95,00 naar 125,00, met een herhaling van het Overwogen advies en een plekje op de favorietenlijst van de bank. Shell won daarnaast 0,7 procent. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Shell van 29,07 naar 32,68 Britse pond en herhaalde het koopadvies. De techwaarden Prosus, ASML en Adyen noteerden onderaan met verliezen van meer dan een procent. In de AMX won OCI meer dan een procent. Alfen verloor 2,6 procent. Aperam daalde ruim een procent na een koersdoelverlaging door Barclays. In de AScX won de fabrikant van elektrische bussen Ebusco 4,5 procent. Ebusco ontving een nieuwe opdracht van het Duitse Südwestdeutsche Landesverkehrs voor maximaal 25 bussen van het type 2.2 van 12 meter. ForFarmers verloor juist anderhalf procent. De handel in het aandeel Beter Bed is na een overnamebod nog niet van start gegaan. Het bod biedt een premie van ruim 100 procent. Bron: ABM Financial News

