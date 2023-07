'Yellen voorzichtig optimistisch na bezoek China' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen heeft zondag haar reis naar China afgerond en vertelde verslaggevers dat haar gesprekken "productief" zijn geweest. Volgens de Associated Press vertelde een hoge functionaris van Financiën dat de reis zoals verwacht niet resulteerde in specifieke doorbraken in het beleid, maar succesvol was in het "herstellen van contacten" en het opbouwen van relaties. Ook de South China Morning Post meldde dat er geen substantiële overeenkomsten werden aangekondigd. Wel meent de krant dat de twee landen na het bezoek op betere voet met elkaar staan. Yellen zelf zei dat de VS "niet probeert zijn economie los te koppelen" van die van China, maar meer transparantie, minder misverstanden en meer open communicatie in de toekomst wil. Ze stemde er ook mee in dat Washington zal luisteren naar Chinese klachten over de exportbeperkingen. De Chinezen hebben bezwaar tegen het feit dat de Amerikaanse overheid de toegang tot chips, computerproducten en andere Amerikaanse technologie beperkt. Volgens de South China Morning Post zou Yellen hebben gezegd dat Washington maatregelen zal blijven nemen om de Amerikaanse veiligheid zeker te stellen. De krant omschreef Yellen als "één van de grootste duiven van de Amerikaanse regering". Ondertussen heeft Beijing Chinese bedrijven verboden producten te kopen van de Amerikaanse geheugenchipmaker Micron Technology en drie dagen voor de reis van Yellen kondigde China plannen aan om de export van gallium en germanium te beperken. Dit zijn twee mineralen die essentieel zijn voor het maken van halfgeleiders en zonnepanelen. Bron: ABM Financial News

