Morgan Stanley verhoogt koersdoel BE Semiconductor fors

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morgan Stanley heeft maandag het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verhoogd van 95,00 naar 125,00 met een herhaling van het Overwogen advies. De analisten van de Amerikaanse zakenbank beschouwen het bedrijf uit Duiven als hun favoriet in de Europese halfgeleidersector. Ze verwachten dat het momentum in het vierde kwartaal van dit jaar positief zal kantelen. De markt heeft zich het afgelopen jaar gefocust op chiplets en de nieuwe hybrid bonding technologie van Besi, waarvan zij nu denken dat deze goed worden begrepen door de markt. Daarom verwachten zij een sterke groei van de kernactiviteiten van Besi. De taxaties van de Amerikaanse zakenbank voor 2024 en 2025 liggen respectievelijk 9 en 15 procent hoger dan de consensus. De bank rekent op een winstgroei van gemiddeld 60 procent per jaar en dat betekent dat de winst per aandeel in 2025 meer dan 150 procent hoger zal liggen. "We denken dat het lastig wordt voor beleggers om een kwaliteitsaandeel te vinden met een vergelijkbaar winstmomentum." Het aandeel Besi sloot vrijdag 2,4 procent hoger op 96,42 euro. Bron: ABM Financial News

