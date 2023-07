Deutsche Bank verhoogt koersdoel Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Shell verhoogd van 29,07 naar 32,68 Britse pond met een herhaling van het koopadvies. Analist James Hubbard verwacht dat de benoeming van een nieuwe CEO en een nieuwe eindverantwoordelijke voor de tak Upstream goed zullen uitpakken. Dit nieuwe team is begonnen aan een reeks van stevige strategische en organisatorische veranderingen. Het is geen gemakkelijke uitdaging, maar de nieuwe aanpak zou de besluitvorming moeten versnellen en de kosten ervan moeten verlagen, binnen een meer op waarde gerichte cultuur, aldus Hubbard. De analist ziet dit resulteren in een betere winstgevendheid en rendement op het geïnvesteerde vermogen. Het aandeel Shell sloot vrijdag in Londen 0,8 procent hoger op 22,83 pond. Bron: ABM Financial News

