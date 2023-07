AEX start handelsweek naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting lager van start, na een terugval op Wall Street vrijdagavond. Azië noteert vanochtend verdeeld.

Futures op de AEX index wijzen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent.

Afgelopen week verloor de AEX op weekbasis al ruim 2,5 procent op een slotstand van 753,52 punten, nadat de rentevrees weer de kop opstak.

Uit de notulen van het laatste rentebesluit van de Federal Reserve kwam afgelopen week naar voren dat de Fed nog niet klaar is met het verhogen van de rente. Vrijdag leek een gematigd banenrapport de markt evenwel argumenten aan te reiken voor een verdere pauzering van het rentebeleid.

Uit de cijfers bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juni is gestegen met 209.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 240.000 banen. De werkloosheid daalde van 3,7 procent naar 3,6 procent, wat in lijn was met de verwachtingen, terwijl de loongroei op jaarbasis 4,4 procent bedroeg, waar de markt rekende op een stijging van 4,2 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een rapport met twee gezichten, waar zowel de duiven als de haviken binnen de Fed ieder hun kant mee uit kunnen. De banengroei was lager dan verwacht, maar de loonstijging juist hoger dan voorzien.

Amerikaanse futures reageerden positief op het banenrapport en Wall Street ging vrijdag voorzichtig hoger uit de startblokken, om halverwege de handelsdag te pieken op een winst van ruim een procent voor de S&P 500 index. Deze winst werd echter niet vastgehouden en bij de slotzoemer noteerde de hoofdindex op het laagste niveau van de handelsdag, met een bescheiden verlies van 0,3 procent,

Volgens analist Mark Hackett van Nationwide zijn de markten rijp voor een terugval, na de sterke eerste helft van het jaar. "Door de scherpe rally is de markt 'overbought', en een periode van consolidatie van de winsten richting het cijferseizoen kan een goede basis vormen voor verdere stijgingen later dit jaar."

Eind deze week vindt de aftrap plaats van het cijferseizoen, met onder meer de vrijgave van cijfers van Amerikaanse financiële giganten, en volgende week komt in Amsterdam ASML met cijfers door.

In Azië werd vanochtend bekend dat de Chinese inflatie in juni op jaarbasis op nul is uitgekomen, waar werd gerekend op een inflatie van 0,2 procent, terwijl de producentenprijzen met 5,4 procent daalden. Hier werd een daling van 5,0 procent voorzien.

De bezorgdheid over mogelijk Chinese deflatie nam door de cijfers toe, terwijl westerse centrale banken juist een te hoge inflatie proberen te beteugelen met renteverhogingen.

De beurzen in Hongkong en Shanghai weten vanochtend wel de weg omhoog te vinden, met bescheiden winsten. Ook Seoel noteert in het groen, terwijl Sydney en Tokio juist enkele tienden van een procent prijs geven.

De Amerikaanse olie-future daalde daarnaast ruim een half procent naar 73,37 dollar per vat, na een stijging afgelopen week op weekbasis van bijna vijf procent.

De bedrijfsagenda is vandaag nog vrijwel leeg.

Bedrijfsnieuws

Investeerder Torqx Capital Partners doet een bod in contanten op Beter Bed van circa 168 miljoen euro, wat ruim het dubbele is van de huidige beurswaarde. Het bod van 6,10 euro per aandeel Beter Bed biedt een premie van 107 procent op de slotkoers van het aandeel op vrijdag 7 juli van 2,95 euro.

Ebusco ontving een nieuwe opdracht van het Duitse Südwestdeutsche Landesverkehrs voor maximaal 25 bussen van het type 2.2 van 12 meter.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Shell van 29,07 naar 32,68 Britse pond en herhaalde het koopadvies. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees maandag op een koersdoelverhoging van Morgan Stanley voor Besi van 95 naar 125 euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde vrijdag 0,3 procent tot 4.398,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,6 procent op 33.734,88 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 13.660,72 punten.