Nieuwe Duitse order voor Ebusco

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft een nieuwe opdracht gekregen van het Duitse Südwestdeutsche Landesverkehrs voor maximaal 25 bussen van het type 2.2 van 12 meter. Dit maakte de fabrikant uit Deurne maandagochtend bekend. SWEG is een openbaar vervoersbedrijf in Zuidwest Duitsland. Samen met haar dochterondernemingen beheert SWEG een vloot van circa 470 bussen. Eerder plaatste het Duitse vervoersbedrijf al een order voor 10 Ebusco 2.2 12-meter bussen, waarvan de eerste inmiddels in operatie zijn. Financiële details deelde Ebusco maandag niet. Bron: ABM Financial News

