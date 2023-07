Didi ziet omzet flink stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Chinese DiDi Global opende afgelopen weekend de boeken, met een stijging van de omzet, maar nog altijd geen winst. Dit bleek uit de cijfers van de Chinese concurrent van Uber. De omzet van Didi bedroeg in het eerste kwartaal van 2023 42,7 miljard yuan, omgerekend circa 5,4 miljard euro. Dit is een stijging van 19,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De omzet uit de Chinese activiteiten bedroeg 39,0 miljard yuan, een stijging van 18,7 procent op jaarbasis. De internationale omzet was 1,7 miljard yuan, een stijging van 40,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Didi's nettoverlies toerekenbaar aan aandeelhouders bedroeg 1,2 miljard yuan. Dat was vorig jaar echter nog een verlies van 16,3 miljard yuan. Bron: ABM Financial News

