Investeerder Torqx doet bod op Beter Bed Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) Investeerder Torqx Capital Partners doet een bod in contanten op Beter Bed van circa 168 miljoen euro, wat ruim het dubbele is van de huidige beurswaarde. Dat maakte het bedrijf maandag voorbeurs bekend. Het bod van 6,10 euro per aandeel Beter Bed biedt een premie van 107 procent op de slotkoers van het aandeel op vrijdag 7 juli van 2,95 euro. Het overnamebod wordt unaniem gesteund door het bestuur en raad van commissarissen van Beter Bed, die het in het beste belang van het bedrijf en alle belanghebbenden noemen. Ook de drie grootste aandeelhouders met een gezamenlijk belang van 44,32 procent steunen het overnamebod, met name Navitas Capital, Teslin Participaties en De Engh bv. Torqx stelt de visie van het bestuur en de groeistrategie van Beter Bed te ondersteunen en zal het hoofdkantoor in Uden laten, terwijl ook de kernwaarden en cultuur, waaronder de duurzaamheidsdoelstellingen worden gehandhaafd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.