Europese beurzen openen waarschijnlijk nagenoeg vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een weinig spectaculaire opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 13 punten voor de Duitse DAX, een min van 10 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 4 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn vrijdag nog overwegend hoger gesloten, na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. Uit de cijfers bleek dat de werkgelegenheid in de VS is gestegen met 209.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 240.000 banen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zorgen de data voor onzekerheid over het toekomstige monetaire beleid van de Fed. "Wat de aandelenmarkten betreft, voelen beleggers zich iets optimistischer, aangezien de cijfers verdeeld zijn. Maar dit betekent niet dat de Fed zijn monetaire beleid zal veranderen en dit betekent ook niet dat de Fed nu een agressievere houding kan aannemen om de inflatie te bedwingen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de productie van de Duitse industrie in mei op maandbasis is gedaald met 0,2 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 0,7 procent.

Bedrijfsnieuws

In Parijs won Unibail-Rodamco-Westfield 4,5 procent, terwijl Orange 1,7 procent verloor.

In Frankfurt ging BASF aan kop met een winst van 5,1 procent, Zalando won 2,3 procent terwijl Porsche met 3,3 procent daalde.

Voor de derde sessie op rij was Ekopak een van de best presterende bedrijven op de beurs van Brussel. Op woensdag kondigde de waterzuiveringsspecialist een belangrijk contract aan met TotalEnergies in Frankrijk, tegen de achtergrond van het plan ter bestrijding van droogte dat president Emmanuel Macron in maart 2023 aankondigde. Het aandeel steeg bijna 10,0 procent.

Euro STOXX 50 4.236,60 (+0,3%)

STOXX Europe 600 447,65 (+0,1%)

DAX 15.603,40 (+0,5%)

CAC 40 7.111,88 (+0,4%)

FTSE 100 7.256,94 (-0,3%)

SMI 10.874.90 (-1,0%)

AEX 753,52 (0,0%)

BEL 20 3.502,90 (+0,2%)

FTSE MIB 27.778,32 (+1,0%)

IBEX 35 9.248,80 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures licht lager, na vrijdag lager te zijn gesloten, na het banenrapport.

Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juni is gestegen met 209.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 240.000 banen. De werkloosheid daalde van 3,7 procent naar 3,6 procent, wat in lijn was met de verwachtingen, terwijl de loongroei op jaarbasis 4,4 procent bedroeg, terwijl de markt rekende op een stijging van 4,2 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een rapport met twee gezichten, waar de Fed-doves en hawks ieder hun kant mee uit kunnen. Het rapport geeft volgens de analist argumenten aan zowel de voorvechters van voortzetting van het rentebeleid van de Fed als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen. "Het rapport past wel meer in het beeld van de verwachtingen vooraf dan het ADP-rapport over juni dat donderdag verscheen", zei Marey. Het ADP-rapport was juist veel sterker dan verwacht.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,9 procent, ofwel 2,06 dollar, hoger op 73,86 dollar op de New York Mercantile Exchange, wat het hoogste niveau in vijf weken markeerde. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,6 procent hoger.

Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd: de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet.

Bedrijfsnieuws

Levi Strauss daalde circa 7,5 procent. De spijkerbroekenfabrikant is het afgelopen kwartaal vanwege uitdagende marktomstandigheden in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet en stelde ook de outlook voor het hele jaar neerwaarts bij. Het aandeel Levi Strauss noteert voorbeurs ruim 7 procent lager.

Costco verloor circa 2,0 procent, na een daling van de identieke omzet in juni met 1,4 procent.

Leqembi, de behandeling van Alzheimer ontwikkeld door Biogen en Eisai, is goedgekeurd door de FDA. Biogen noteerde echter 3,0 procent lager, vanwege de verwachting in de markt dat de uitrol van het medicijn traag zal zijn.

S&P 500 index 4.398,95 (-0,3%)

Dow Jones index 33.734,88 (-0,6%)

Nasdaq Composite 13.660,72 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vanochtend ook verdeeld, met een min van 0,1 procent voor de Japanse Nikkei en een winst van 0,2 procent voor de Chinese Shanghai Composite. De Chinese inflatie is in juni uitgekomen op nul, terwijl de producentenprijzen in een nog hoger tempo daalden.

Nikkei 225 32.163,76 (-0,1 procent)

Shanghai Composite 3.202,06 (+0,2 procent)

Hang Seng 18.509,38 (+0,8 procernt)

De euro/dollar noteerde op 1,0954. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0967 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0950 op de borden.

USD/JPY Yen 142,99

EUR/USD Euro 1,09,54

EUR/JPY Yen 156,60



MACRO-AGENDA:

04:00 Consumenten- en producentenprijzen - Juni (Chi)

06:30 Industriële productie - Mei (NL)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juni (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten