Bedrijfscijferseizoen gaat weer van start

(ABM FN-Dow Jones) ?De afgelopen week hebben de meeste aandelenbeurzen een stapje terug moeten doen. Oplopende rentes gecombineerd met verslechterende economische cijfers waren de boosdoeners.

Het ADP banenrapport verraste vorige week positief, met een banengroei van 497.000 in de private sector. Dat waren in mei 267.000 banen en er werd door economen voor juni gerekend op een groei van 220.000 banen. De banengroei was volgens ADP vooral te danken aan bedrijven die diensten verlenen aan consumenten, zoals horeca.

De cijfers van de Amerikaanse overheid bevestigden vrijdagmiddag dit beeld evenwel niet. Uit het officiële rapport bleek vrijdag dat er in juni 209.000 nieuwe banen bij zijn gekomen, waar 240.000 werd voorspeld, terwijl de werkloosheid conform de verwachting daalde tot 3,6 procent. De loongroei was met 4,4 procent op jaarbasis wel sterker dan verwacht.

"Daarmee geeft het rapport argumenten aan zowel de voorvechters van voortzetting van rentebeleid als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

?Verder lijkt de markt zich nu klaar te maken voor het komende cijferseizoen, dat vrijdag zal starten met het openen van de boeken door enkele grote Amerikaanse financiële instellingen. Tot nu toe hebben dit jaar de meeste bedrijven in positieve zin verrast en weten ze vooralsnog het grootste gedeelte van de inflatie door te berekenen aan de eindconsument. De vraag voor de komende periode is dan ook of ze dit kunnen volhouden.

Op macro-economisch gebied zal de aandacht vooral uitgaan naar de inflatiecijfers voor consumenten en producenten in de VS.??

Maandag start de agenda bescheiden en staan in China de inflatiecijfers over juni op de rol. In Nederland is het dan tijd voor de industriële productiecijfers en krijgen we in de VS meer te weten over de groothandelsvoorraden in juni en het consumentenkrediet in mei.

Dinsdag staan de inflatiecijfers over juni in Nederland en Duitsland op de agenda. In Duitsland zal er ook veel aandacht zijn voor de ZEW economische sentimentcijfers en worden in het VK de werkloosheidscijfers over mei bekendgemaakt.??

Op woensdag krijgen we in Nederland meer te weten over het aantal faillissementen in juni en de status van de internationale handel gedurende mei. In de VS is het dan tijd voor de wekelijkse hypotheekaanvragen en de wekelijkse olievoorraden. Ook staan de cijfers over het vertrouwen van kleine ondernemers gedurende juni op de rol, maar zal de meeste aandacht uitgaan naar de cijfers over de inflatie voor consumenten in juni.??

Donderdag worden in China de gegevens over de handelsbalans in juni gepubliceerd. Ook in Engeland krijgen we meer te weten over de handelsbalans. Zowel in het VK als Europa staan de industriële productiecijfers over mei op de rol. Ook zal er aandacht zijn voor de notulen van het laatste rentebesluit van de Europese Centrale Bank. In de VS is het dan weer tijd voor de wekelijkse steunaanvragen, maar zal de aandacht vooral worden opgeëist door de producentenprijzen.

??Ook de oliemarkt komt aan de beurt met eerst de publicatie van het maandrapport van de IEA, gevolgd door het maandrapport van oliekartel OPEC.

Aan het einde van de week volgen in Europa de cijfers over de handelsbalans in mei. In de VS staan de importprijzen in juni op de rol en zal er tenslotte aandacht zijn voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen berekend door de universiteit van Michigan.??

Bedrijfsnieuws??

Het is in Nederland nog een betrekkelijk rustige week qua bedrijfsnieuws. NSI zal vrijdag de halfjaarcijfers publiceren en gaan de aandelen JDE Peets en Lucas Bols komende week ex-dividend. Voor donderdag staat er een jaarvergadering van Holland Colours gepland.

In België zijn er geen noemenswaardige agendapunten.

In de VS gaat het cijferseizoen weer beginnen en is het donderdag de beurt aan PepsiCo en Delta Airlines om de boeken te openen. Vrijdag is het dan aan Blackrock, Citigroup, JPMorgan Chase, UnitedHealth en Wells Fargo om de tweede kwartaalcijfers bekend te maken.