Olieprijs hoger gesloten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, vanwege dollarzwakte, na een tegenvallend Amerikaans banenrapport, waardoor de twijfel de kop opstak over het aantal renteverhogingen door de Fed dit jaar. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juni is gestegen met 209.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 240.000 banen. Daarnaast haalde de markt steun uit de meest recente voorraadcijfers van het Amerikaanse EIA van donderdag. Uit de cijfers bleek dat de Amerikaanse commerciële voorraden ruwe olie in de week eindigend op 30 juni zijn gedaald met 1,5 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 2,5 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel daalden met 1,0 miljoen vaten. Al met al bleef ruwe olie afgelopen week vastzitten binnen zijn recente handelsbandbreedte, waarbij het opwaarts potentieel wordt beperkt door zorgen over de wereldwijde vraag, aangezien handelaren zich zorgen maken over renteverhogingen door de Fed en andere centrale banken, evenals het matige economische herstel van China. "De fysieke markt voor ruwe olie blijft verdeeld, hoewel de prijzen voor Forties ruwe olie, ofwel ruwe olie die uit de Noordzee wordt gewonnen, zijn verzacht", zei marktanalist Michael Tran van RBC Capital Markets. De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,9 procent, ofwel 2,06 dollar, hoger op 73,86 dollar op de New York Mercantile Exchange, wat het hoogste niveau in vijf weken markeerde. Op weekbasis sloot de olieprijs 4,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

