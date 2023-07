AEX begint nieuwe maand met rentevrees

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week fors gedaald. Met een slot van 753,52 punten op vrijdag verloor de AEX op weekbasis 2,6 procent. Vorige week steeg de index nog meer dan 2 procent bij een slot van 773,94 punten.



"Zwakke economische groei, hoge inflatie, krap monetair beleid en te optimistische winstverwachtingen bieden een negatief klimaat voor risicovolle beleggingscategorieën", volgens beleggingsspecialist Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.



De rentevrees stak afgelopen week weer de kop op. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve in juni bleek dat sommige Fed-bankiers voorstander waren van een renteverhoging, maar uiteindelijk toch instemden met een pauze. Bijna alle leden van de Amerikaanse centrale bank vinden dat nieuwe renteverhogingen dit jaar noodzakelijk zijn.



De Fed-notulen laten "geen twijfel bestaan over een renteverhoging door de Fed in juli" en de komende cijfers zullen flink moeten tegenvallen om de renteverwachtingen te veranderen, aldus ING.



Daarom was er veel aandacht voor de Amerikaanse banenrapporten. In juni kwamen er liefst 497.000 banen bij, meldde loonstrookjesverwerker ADP donderdag, waar werd gerekend op maar 220.000.



Uit het officiële rapport bleek vrijdag dat er in juni 209.000 nieuwe banen bij zijn gekomen, waar 240.000 werd voorspeld, terwijl de werkloosheid volgens de verwachting daalde tot 3,6 procent. De loongroei was met 4,4 procent op jaarbasis wel sterker dan verwacht.



"Daarmee geeft het rapport argumenten aan zowel de voorvechters van voortzetting van rentebeleid als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.



De obligatierentes liepen na het officiële banenrapport wat terug, maar de tienjaarsrente bleef boven de 4,00 procent.



Uit de CME FedWatch Tool blijkt dat 95 procent van de markt rekening houdt met een renteverhoging van 25 basispunten later deze maand, terwijl de kans op nog een verhoging in september nu zo'n 20 procent is. Na het ADP-banenrapport was dat even 30 procent.



Zorgen over recessie nemen toe



Beleggingsspecialist Justin Blekemolen van online broker Lynx wees verder op een negatief rapport van Goldman Sachs over China. De bank verlaagde de rating voor de grootste Chinese kredietverstrekkers. Analisten van Citigroup verlaagden ondertussen de prognose voor de Europese economische groei in 2023 van 1,1 procent tot 0,8 procent.



Uit inkoopdata over de industrie en dienstensector bleek afgelopen week dat de mondiale industrie nog altijd krimpt, terwijl de dienstensector in met name Europa lijkt te vertragen.



"Na een zwak vierde kwartaal van 2022, zagen we herstel in de eerste paar maanden van 2023, maar het momentum in de dienstensector lijkt verdwenen", aldus hoofdeconoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank.



In de VS lijkt de dienstensector het beter te doen. "Juni toonde een bemoedigende veerkracht van de Amerikaanse diensteneconomie, die hielp de hernieuwde krimp van de industrie te compenseren, zodat het algehele tempo van de economische groei bemoedigend solide bleef", aldus econoom Chris Williamson van S&P Global, al wees hij wel op de krimp van de maakindustrie, waardoor de zorgen over een recessie in de tweede jaarhelft zijn toegenomen.



De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0950 en werd daarmee op weekbasis circa een half procent meer waard. WTI-olie kostte vrijdag ruim 73 dollar en werd daarmee 3,5 procent duurder ten opzichte van een week geleden.



Stijgers en dalers



In de AEX deed Aegon goede zaken met een koerswinsten van 3,5 procent op weekbasis. De overname van Aegon Nederland door ASR is formeel afgerond. Aegon kondigde daarop de start van de inkoop van eigen aandelen voor anderhalf miljard euro aan.



UBS ziet ook een aantal goede aanjagers voor de koers van ASR, maar dat aandeel daalde afgelopen week rond een half procent.



DSM-Firmenich sloot juist ruim een half procent in de plus. Deutsche Bank verlaagde weliswaar het koersdoel van DSM-Firmenich, maar het koopadvies werd gehandhaafd.



Prosus, die sterk gekoppeld is aan de koers van zijn grootste deelneming, het Chinese Tencent, stond onder druk en daalde ruim 4 procent op weekbasis. Een koersdoelverhoging door Deutsche Bank mocht niet baten. Adyen was hekkensluiter en leverde afgelopen week bijna 8 procent in. UBS haalde het aandeel van de kooplijst.



Shell daalde bijna 2 procent op weekbasis, na wat eerste indicaties over voor het tweede kwartaal. De vergelijking met het tweede kwartaal in 2022 is "erg moeilijk" volgens de analist Quirijn Mulder van ING. Vorig jaar was de oorlog in Oekraïne net bezig, met een volatiele energiemarkt tot gevolg. Inmiddels zijn de energieprijzen tot bedaren gekomen, en dat zal terug te zien zijn in de handelstak bij LNG en in de raffinagemarges, denkt Mulder.



In de AMX ging WDP aan de leiding met een koersstijging van ruim 5 procent. WDP heeft van de Nederlandse belastingdienst bevestigd gekregen dat het in 2021 voldeed aan de eisen voor een FBI. Het is de verwachting van WDP dat het FBI-regime eveneens van toepassing zal zijn op de boekjaren 2022, 2023 en 2024 en nadien zal komen te vervallen. WDP verhoogde na het bericht van de belastingdienst de outlook voor 2023. En dat betekent ook dat er op iets meer dividend kan worden gerekend.



Eurocommercial steeg op weekbasis dik 3 procent en Vopak 2,5 procent. Morgan Stanley verhoogde het advies voor Vopak van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel ging van 38,50 naar 45,00 euro.



Flow Traders liet ruim 4 procent gaan, nadat bekend werd dat de handelsinkomsten in het tweede kwartaal ruimschoots zijn gehalveerd. Daaropvolgend verlaagde KBC het advies en koersdoel voor Flow Traders en kwam ook Degroof Petercam met een koersdoelverlaging.



Alfen daalde bijna 7 procent. Jefferies verlaagde het koersdoel afgelopen week van 58,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. Zakenbank Kempen hanteert voor Alfen ook een koersdoel van 50,00 euro en verlaagde het advies naar Verkopen.



Ook Just Eat Takeaway stond onder druk, met een weekverlies van ruim 4 procent. Analist Corné van Zeijl van Cardano wees op Exane BNP Paribas, dat het advies voor de maaltijdbezorger verlaagde van Neutraal naar Underperform. Ook zou JPMorgan het koersdoel voor Just Eat Takeaway iets hebben verlaagd.



Bij de kleine aandelen verloor Sif ruim 3 procent op weekbasis. De maker van funderingspalen kreeg aanmeldingen voor 98,8 procent van de aandelen van een claimemissie, die circa 50 miljoen euro moet opleveren.



PostNL ging afgelopen week aan kop met een winst van dik 7 procent. PostNL schetste in een call met analisten voorafgaand aan de cijfers over het tweede kwartaal een gemengd beeld, volgens ING. Positief was wel dat de pakketvolumes ten minste in lijn met de verwachtingen in april en mei lijken, hetgeen een aanhoudend herstel impliceert. Ook juni is volgens PostNL een veelbelovende maand, terwijl ook buiten de landsgrenzen een herstel plaatsvindt.



Azerion daalde 3,5 procent op weekbasis en Avantium was hekkensluiter met een verlies van ruim 6 procent. Principion en LDA Capital maakten bekend hun putoptie-overeenkomst met betrekking tot Azerion te hebben opgezegd. Onder de overeenkomst zijn geen aandelen Azerion verkocht.



Euronext daalde op weekbasis ruim anderhalf procent. Kepler Cheuvreux zette het aandeel wel op zijn kooplijst, en haalde concurrent Deutsche Boerse daar juist van af.

Bron: ABM Financial News