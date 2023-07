Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,6 procent tot 4.439,56 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 34.011,64 punten en de Nasdaq noteerde 0,9 procent hoger op 13.801,62 punten.

De handelsdag stond in het teken van het Amerikaans banenrapport. Uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat de werkgelegenheid in de VS in juni is gestegen met 209.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 240.000 banen. De werkloosheid daalde van 3,7 procent naar 3,6 procent, wat in lijn was met de verwachtingen, terwijl de loongroei op jaarbasis 4,4 procent bedroeg, terwijl de markt rekende op een stijging van 4,2 procent.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een rapport met twee gezichten, waar de Fed-doves en hawks ieder hun kant mee uit kunnen. Het rapport geeft volgens de analist argumenten aan zowel de voorvechters van voortzetting van het rentebeleid van de Fed als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen. "Het rapport past wel meer in het beeld van de verwachtingen vooraf dan het ADP-rapport over juni dat donderdag verscheen", zei Marey. Het ADP-rapport was juist veel sterker dan verwacht.

De euro/dollar noteerde op 1,0971. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0903 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0887 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 2,1 procent hoger.

Maandag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd: de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet.

Bedrijfsnieuws

Levi Strauss daalde 6,8 procent. De spijkerbroekenfabrikant is het afgelopen kwartaal vanwege uitdagende marktomstandigheden in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet en stelde ook de outlook voor het hele jaar neerwaarts bij. Het aandeel Levi Strauss noteert voorbeurs ruim 7 procent lager.

Costco verloor 1,2 procent, na een daling van de identieke omzet in juni met 1,4 procent.

Leqembi, de behandeling van Alzheimer ontwikkeld door Biogen en Eisai, is goedgekeurd door de FDA. Biogen noteerde echter 2,6 procent lager.