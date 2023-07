Europese beurzen overwegend hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag overwegend hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,1 procent tot 447,65 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,5 procent op 15.603,40 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,4 procent op 7.111,88 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,3 procent lager op 7.256,94 punten.

De Europese aandelenmarkten noteerden vrijdag overwegend hoger, na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. Uit de data bleek dat de werkgelegenheid in de VS is gestegen met 209.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 240.000 banen.

Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets zorgen de data voor onzekerheid over het toekomstige monetaire beleid van de Fed. "Wat de aandelenmarkten betreft, voelen beleggers zich iets optimistischer, aangezien de cijfers verdeeld zijn. Maar dit betekent niet dat de Fed zijn monetaire beleid zal veranderen en dit betekent ook niet dat de Fed nu een agressievere houding kan aannemen om de inflatie te bedwingen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de productie van de Duitse industrie in mei op maandbasis is gedaald met 0,2 procent, terwijl op jaarbasis sprake was van een stijging met 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0950. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0886 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0887 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 1,5 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

In Parijs won Unibail-Rodamco-Westfield 4,5 procent, terwijl Orange 1,7 procent verloor.

In Frankfurt ging BASF aan kop met een winst van 5,1 procent, Zalando won 2,3 procent terwijl Porsche 3,3 procent daalde.

Voor de derde sessie op rij was Ekopak een van de best presterende bedrijven op de beurs van Brussel. Op woensdag kondigde de waterzuiveringsspecialist een belangrijk contract aan met TotalEnergies in Frankrijk, tegen de achtergrond van het plan ter bestrijding van droogte dat president Emmanuel Macron in maart 2023 aankondigde. Het aandeel steeg bijna 10,0 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.413,61 punten. De Dow Jones index daalde 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het groen.