Damrak terughoudend aan het eind van moeizame week

(ABM FN-Dow Jones) De AEX is vrijdag vrijwel vlak geëindigd op 753,52 punten. Op weekbasis verloor de index ruim 2,5 procent terrein, nadat de rentevrees weer de kop opstak.

De Federal Reserve benadrukte afgelopen week opnieuw dat het nog niet klaar is met het verhogen van de rente. De Amerikaanse banenrapporten die de centrale bank moeten helpen het monetaire beleid uit te stippelen, toonden afgelopen week een gemengd beeld.

Uit het officiële rapport bleek vrijdag dat er in juni 209.000 nieuwe banen bij zijn gekomen, waar 240.000 werd voorspeld, terwijl de werkloosheid volgens de verwachting daalde tot 3,6 procent. De loongroei was met 4,4 procent op jaarbasis wel sterker dan verwacht.

"Daarmee geeft het rapport argumenten aan zowel de voorvechters van voortzetting van rentebeleid als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank.

"Het rapport past wel meer in het beeld van de verwachtingen vooraf dan het ADP-rapport over juni dat donderdag verscheen", aldus Marey. Het ADP-rapport toonde een banengroei van 497.000.

Volgens Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque, bewijst het banenrapport van vrijdag dat de Amerikaanse arbeidsmarkt "stevig blijft en vooral dat het gemiddelde uurloon met 4,4 procent op jaarbasis veel te hoog is ten opzichte van de doelstelling van de Fed".

"Dit alles zou de verwachte renteverhoging door de Fed tijdens haar volgende monetaire vergadering moeten ondersteunen, wat ook de eerder negatieve reactie van de markten verklaart", volgens de econoom.

De obligatierentes liepen na het officiële banenrapport wat terug, maar de Amerikaanse tienjaarsrente bleef boven de 4,00 procent.



Uit de CME FedWatch Tool blijkt dat 95 procent van de markt rekening houdt met een renteverhoging van 25 basispunten later deze maand, terwijl de kans op nog een verhoging in september nu zo'n 20 procent is. Na het ADP-banenrapport was dat even 30 procent.

De euro/dollar noteerde rond het Amsterdamse slot op 1,0950. WTI-olie werd 1,5 procent duurder.

Stijgers en dalers

Besi en Philips stegen bijna 2,5 procent in de AEX en koploper Randstad ruim 2,5 procent. Defensieve aandelen als KPN, RELX en Wolters Kluwer stonden onder druk en daalden 1 tot ruim 4 procent.

Shell steeg meer dan een procent, na wat eerste indicaties over voor het tweede kwartaal. De vergelijking met het tweede kwartaal in 2022 is "erg moeilijk" volgens de analist Quirijn Mulder van ING. Vorig jaar was er het begin van de oorlog in Oekraïne, met een volatiele energiemarkt tot gevolg. Inmiddels zijn de energieprijzen tot bedaren gekomen, en dat zal terug te zien zijn in de handelstak bij LNG en in de raffinagemarges, denkt Mulder. ING verwacht dat de resultaten van Shell iets onder consensus uitkomen, wijzend op de 6,3 miljard dollar winst op Bloomberg. ING heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 30,40 euro

In de AMX werd de lijst aangevoerd door TKH en Alfen met winsten van gemiddeld 4,5 procent. Alfen ging donderdag nog flink lager na twee negatieve analistenrapporten.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group verklaarde de koersstijging van TKH door een rapport van Kepler Cheuvreux. De bank volgt het aandeel TKH weer, met een koopadvies en een koersdoel van 64,00 euro.

De gebeten hond was Just Eat Takeaway met een koersverlies van ruim 2 procent. Analist Corné van Zeijl van Cardano wees op Exane BNP Paribas, dat het advies voor de maaltijdbezorger verlaagde van Neutraal naar Underperform. Ook zou JPMorgan het koersdoel voor Just Eat Takeaway iets hebben verlaagd.

In de AScX won Sif meer dan 3 procent. Vivoryon en Alfen verloren zo'n 1,5 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen verdeeld.