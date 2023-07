Video: Japanse aandelen extra aantrekkelijk Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bij een belegging in Japanse aandelen, hoeft een belegger zich momenteel geen zorgen meer te maken over een eventuele verzwakking van de yen. Het afdekken van de wisselkoersrisico's levert momenteel zelfs een premie op. Dit zei Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland vrijdag voor de camera van ABM Financial News. De strateeg zegt de laatste tijd veel positieve berichten te horen over Japanse aandelen, maar "als positieve prestaties gepaard gaan met een daling van de yen, dan houd je er als euro-belegger niet heel veel aan over", constateert hij. Als belegger kan je er echter voor kiezen dit valutarisico af te dekken. "Normaal is dit voor Europese beleggers slecht nieuws, want je moet het renteverschil betalen. Dus op het moment dat Europa een hele lage korte rente heeft, terwijl het land waar je in belegt een hele hoge rente heeft, dan kost dat geld", aldus Daalder. Aan de hand van een grafiek laat de strateeg zien dat het renteverschil momenteel juist heel erg in het voordeel van Europa is. "Dit betekent dat je nu dus niet meer betaalt om dat risico af te dekken, maar juist geld krijgt", zei Daalder. Klik hier voor: Japanse aandelen extra aantrekkelijk. Bron: ABM Financial News

