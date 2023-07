Beursblik: Amerikaans banenrapport juni met twee gezichten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse banenrapport in juni was er één met twee gezichten, waar de Fed-doves en hawks ieder hun kant mee uit kunnen. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 209.000. De markt had een stijging van 240.000 banen verwacht. De loonstijging was met een plus van 4,35 procent juist hoger dan voorzien. "Daarmee geeft het rapport argumenten aan zowel de voorvechters van voortzetting van rentebeleid als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen", aldus Marey. "Het rapport past wel meer in het beeld van de verwachtingen vooraf dan het ADP-rapport over juni dat donderdag verscheen. De euro noteerde vrijdag kort na publicatie van het banenrapport 0,2 procent hoger op 1,0917 dollar, na eerder op de middag nog 1,0891 dollar te hebben genoteerd. Bron: ABM Financial News

