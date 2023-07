Futures signaleren een vlakke opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een min of meer vlakke opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren een half uur voor de opening 0,3 procent lager en de Nasdaq lijkt 0,1 procent te dalen.

Donderdag was er een veel sterker banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, terwijl de markt hoopte op een zwak rapport.

Het officiële rapport van vrijdagmiddag was minder sterk. Afgelopen maand was er sprake van een banengroei van 209.000. De markt had een stijging van 240.000 banen verwacht. Ook werd de groei in de voorgaande maanden neerwaarts bijgesteld. Voor mei werd de banengroei aangepast van 339.000 naar 306.000 en voor april van 294.000 naar 217.000.

De werkloosheid kwam in juni, zoals voorzien, uit op 3,6 procent. Dat was 3,7 procent in mei. Op jaarbasis bedroeg de loongroei 4,4 procent. Economen rekenden op 4,2 procent.

Het banenrapport kent twee gezichten, waar de Fed-duiven en haviken ieder hun kant mee uit kunnen, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. De banengroei viel dan wel tegen, maar de loonstijging was sterker dan verwacht.

"Daarmee geeft het rapport argumenten aan zowel de voorvechters van een voortzetting van rentebeleid als aan hen die het zo langzamerhand wel welletjes vinden met de renteverhogingen", aldus Marey.

De FedWatch Tool van CME laat zien dat circa 92 procent van de markt verwacht dat de Fed de rente in juli met 25 basispunten verhoogt.

Beleggers hopen dat minister Janert Yellen in staat is om in Beijing de spanningen tussen de VS en China wat weg te nemen. Zij brengt een bezoek aan China, nadat minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dit recent ook al deed. Zij liet zich ontvallen dat ze "bezorgd" is over de geplande exportcontroles van China.

De euro/dollar noteert op 1,0918 en de olieprijs is onveranderd.

Bedrijfsnieuws

Donderdag nabeurs opende Levi Strauss de boeken. Het bedrijf is het afgelopen kwartaal vanwege uitdagende marktomstandigheden in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet en stelde ook de outlook voor het hele jaar neerwaarts bij. Het aandeel Levi Strauss noteert voorbeurs ruim 7 procent lager.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,8 procent tot 4.411,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 33.922,26 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.679,04 punten