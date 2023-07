Futures signaleren licht lagere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent lager. De Nasdaq lijkt 0,2 procent lager van start te gaan. De aandelenmarkten in New York daalden donderdag mede vanwege het vooruitzicht dat de Federal Reserve de rente langer hoog zal houden en de schade die dit uiteindelijk zou kunnen toebrengen aan de wereldeconomie. Stijgende obligatierendementen maakten beleggers ook zenuwachtig. Die staan immiddels in de buurt van hun hoogste niveaus in vier maanden. De Fed-notulen lieten woensdagavond geen ruimte voor twijfel. De centrale bank zal in juli de rente weer verhogen, na de pauze in juni, voorziet ING. De FedWatch Tool van CME laat zien dat circa 90 procent van de markt verwacht dat de Fed de rente in juli met 25 basispunten verhoogt.



Een andere boosdoener was donderdag de vrijgave van een veel sterker dan verwacht banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP. Een zwak arbeidsrapport zou de Fed misschien van gedachten kunnen doen veranderen, zo redeneerden beleggers.



Vandaag om half drie wordt het officiële banenrapport vrijgegeven. Economen rekenen op een toename van het aantal banen in juni met 240.000 en een werkloosheid van 3,6 procent. Verder zijn beleggers benieuwd of minister Janet Yellen in staat is om in Beijing de spanningen tussen de VS en China wat weg te nemen. Zij brengt een bezoek aan China, nadat minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken dit recent ook al deed.



De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0871 en olie werd iets duurder. Bedrijfsnieuws Donderdag nabeurs opende Levi Strauss de boeken. Het bedrijf is het afgelopen kwartaal vanwege uitdagende marktomstandigheden in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet en stelde ook de outlook voor het hele jaar neerwaarts bij. Het aandeel Levi Strauss noteert voorbeurs ruim 7 procent lager. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,8 procent tot 4.411,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 33.922,26 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.679,04 punten

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.