Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag overwegend hoger in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over juni. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een stijging van 0,2 procent op 448,90 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,2 procent naar 15.565,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,4 procent met een stand van 7.107,35 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.265,32 punten. Vanochtend werden de beurzen nog geconfronteerd met tegenvallend nieuws uit Duitsland. Zo bleek de productie van de industrie in mei onverwacht gedaald. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, lag in mei 0,2 procent hoger dan een maand eerder. In april steeg de productie nog met 0,3 procent. Economen hadden voor april juist gerekend op een productiestijging van 0,1 procent. Op jaarbasis steeg de productie in mei met 0,7 procent, na een plus van 1,7 procent in april. Vrijdag staat de Amerikaanse arbeidsmarkt centraal op de financiële markten. Het officiële banenrapport van juni wordt deze namiddag verwacht. Economen rekenen op een banengroei van 240.000 en een werkloosheid van 3,6 procent. Uit het banenrapport van loonstrookverwerker ADP bleek donderdag dat er 497.000 nieuwe banen gecreëerd werden in juni, het hoogste aantal sinds februari 2022 en ruim meer dan verwacht. De Franse krant La Provence publiceerde vandaag een interview met de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde die daarin stelde dat een gelijktijdige stijging van marges en lonen de inflatierisico's zo aanwakkert, dat de ECB niet lijdzaam zal toezien aan de zijlijn. Lagarde benadrukte in de krant te verwachten dat de inflatie in de eurozone dit en volgend jaar volgens de bank zelf nog boven de gestelde doelstelling van 2 procent blijft.



Lagarde spreekt vandaag twee keer bij verschillende gelegenheden in het Franse Aix-en-Provence. Andere sprekers van belang zijn vandaag de vicevoorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos en de voorzitter van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel. Olie noteerde vrijdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,5 procent in het groen op 72,11 dollar, terwijl voor een september-future Brent 76,83 dollar werd betaald, een plus van eveneens 0,5 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0885. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0891 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0884 op de borden.



Bedrijfsnieuws Op de beurs van Parijs waren de plussen onder de koersen van de aandelen die deel uitmaken van de hoofdindex CAC 40 in de meerderheid, onder aanvoering van de koers van het aandeel Unibail-Rodamco-Westfield. Bij minnen bleven alle koersuitslagen onder het procent Op de beurs van Frankfurt noteerde de meerderheid wel lager, hier geleid door de koers van de aandelen van Porsche en Rheinmetall, waar meer dan 3,0 procent van de koers af ging. De koers van het aandeel BASF steeg vrijdag 3,3 procent en was daarmee verreweg de grootste stijger. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,8 procent tot 4.411,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 33.922,26 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.679,04 punten. Bron: ABM Financial News

