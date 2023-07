Valuta: dollar wacht nodige volatiliteit

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag net iets hoger dan donderdag rond 11.00 uur, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport over juni.

"Het gaat vrijdag om de banengroei en de loonontwikkeling in de VS en wij verwachten in elk geval rondom het moment van publicatie de nodige dynamiek in de dollarkoers", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News.

Voor de banengroei wordt uitgegaan van 240.000 banen tegen 339.000 in mei, met een werkloosheid van 3,6 procent tegen 3,7 procent een maand eerder en een loonstijging op jaarbasis van 4,2 procent tegen 4,3 procent.

"Na vandaag verschuift de aandacht naar volgende week, wanneer de Amerikanen onder andere de inflatie over juni publiceren", aldus de handelaar van Ebury.

De Franse krant La Provence publiceerde vandaag een interview met de voorzitter van de Europese Centrale Bank Christine Lagarde die daarin stelde dat een gelijktijdige stijging van marges en lonen de inflatierisico's zo aanwakkert, dat de ECB niet lijdzaam zal toezien aan de zijlijn. Lagarde benadrukte in de krant te verwachten dat de inflatie in de eurozone dit en volgend jaar volgens de bank zelf nog boven de gestelde doelstelling van 2 procent blijft.



Lagarde spreekt vandaag twee keer bij verschillende gelegenheden in het Franse Aix-en-Provence.

De industriële productie van Duitsland liet over mei onverwacht een afname zien van 0,2 procent, terwijl gerekend was op een kleine plus van 0,1 procent.

Andere sprekers van belang zijn vandaag de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos en de voorzitter van de Deutsche Bundesbank Joachim Nagel.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,0879 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8542 Britse pond. Het Britse pond noteerde vlak op 1,2736 dollar.