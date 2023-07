AEX zakt verder weg

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend dieper in het rood. Rond elf uur daalde de AEX met 0,5 procent tot 749 punten.

Donderdag kende de AEX onder aanvoering van techfondsen al een donkerrode handelsdag met een verlies van 2,2 procent op 753,34 punten.

Boosdoener was donderdag de vrijgave van een veel sterker dan verwacht banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, nadat een dag eerder al uit de notulen van de Federal Reserve naar voren kwam dat de centrale bank nog meerdere keren de rente wil verhogen. Een zwak arbeidsrapport zou de Fed misschien van gedachten kunnen doen veranderen, zo redeneerden beleggers.

Vandaag om half drie wordt het officiële banenrapport vrijgegeven. Economen rekenen op een toename van het aantal banen in juni met 240.000 en een werkloosheid van 3,6 procent.

Vanochtend werden de beurzen nog geconfronteerd met tegenvallend nieuws uit Duitsland. Zo bleek de productie van de industrie in mei onverwacht gedaald. De productie, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden en werkdagen, lag in mei 0,2 procent hoger dan een maand eerder. In april steeg de productie nog met 0,3 procent.

Economen hadden voor april juist gerekend op een productiestijging van 0,1 procent. Op jaarbasis steeg de productie in mei met 0,7 procent, na een plus van 1,7 procent in april.

In Nederland is de verkoop van nieuwbouwwoningen opnieuw gehalveerd. Daarnaast hebben consumenten in mei bijna 1,5 procent meer besteed. Volgens het CBS waren de omstandigheden voor de consumptie in juni minder gunstig dan in mei.

Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,0870 en de olieprijzen stijgen licht. Een vat Brentolie noteert 0,3 procent hoger op 76,73.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gaan Philips en ABN AMRO aan kop met stijgingen van 1,5 procent. Grootste dalers zijn de databedrijven Wolters Kluwer en RELX met verliezen van respectievelijk 2,2 en 1,6 procent.

NN Group daalde licht met 0,2 procent, nadat ING het koersdoel flink verlaagde van 52,50 naar 41,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies.

Shell handelt nagenoeg onveranderd, na wat eerste indicaties over voor het tweede kwartaal. De vergelijking met het tweede kwartaal in 2022 is "erg moeilijk" volgens de analist Quirijn Mulder van ING. Vorige jaar was er de oorlog in Oekraïne, met een volatiele energiemarkt tot gevolg. Inmiddels zijn de energieprijzen tot bedaren gekomen, en dat zal terug te zien zijn in de handelstak bij LNG en in de raffinagemarges, denkt Mulder.

ING verwacht dat de resultaten van Shell iets onder consensus uitkomen, wijzend op de 6,3 miljard dollar winst op Bloomberg. ING heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 30,40 euro

In de AMX wordt de lijst aangevoerd door Alfen en TKH met stijgingen van bijna 3 procent. Alfen ging donderdag nog stevig lager na twee negatieve analistenrapporten. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees vrijdag op een rapport van Kepler Cheuvreux. De bank volgt het aandeel TKH weer, met een koopadvies en een koersdoel van 64,00 euro.

De gebeten hond vanochtend is Just Eat Takeaway met een koersverlies van ruim 8 procent. Analist Corné van Zeijl van Cardano wijst op Exane BNP Paribas, dat het advies voor de maaltijdbezorger verlaagde van Neutraal naar Underperform. Ook zou JPMorgan het koersdoel voor Just Eat Takeaway iets hebben verlaagd.

In de AScX won Kendrion 1,5 procent. Azerion en Vivoryon verliezen beide ongeveer 2 procent.