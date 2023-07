ING-analist: ABN Amro laat overname Degroof Petercam schieten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN) ABN AMRO lijkt uit de overnamerace voor Degroof Petercam gestapt. Dit schreef analist Jason Kalamboussis van ING na een artikel in De Standaard. Indien het krantenbericht klopt, dan zijn er nog slechts twee banken in de running voor deze overname, namelijk Credit Agricole en waarschijnlijk Lombard Odier. Voor ABN Wealth zou de Belgische zakenbank een belangrijke strategische acquisitie kunnen zijn, vind Kalamboussis. Hij waardeerde Degroof Petercam op 1,2 miljard euro en op basis van dit bedrag was de overname zinvol zowel strategisch als vanuit kapitaalperspectief. De vraagprijs voor de zakenbank is nog niet bekend en daarom is het moeilijk volgens Kalamboussis om met zekerheid te stellen dat ABN AMRO uit de overnamestrijd is gestapt. Een overname van Degroof Petercam zou de ruimte die ABN AMRO heeft om aandeelhouders te belonen, beperken. Kortom, op korte termijn zal het afketsen van een acquisitie positief kunnen worden opgevat. Maar anderzijds verkleint het ook de opties voor ABN AMRO om in bepaalde regio's te expanderen, aldus de analist. ING heeft nog steeds een koersdoel voor ABN AMRO van 15,60 met een Houden advies. Bron: ABM Financial News

