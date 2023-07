Beursblik: ING verlaagt koersdoel NN Group stevig Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor NN Group verlaagd van 52,50 naar 41,00 euro, maar met handhaving van het koopadvies. Dat blijkt vrijdag uit een analistenrapport. De ondermaatse prestatie van het aandeel NN Group is volgens ING vooral te danken aan de beleggersdag in november 2022, waarin een aantal doelen werden gewijzigd. Hierdoor ontstond er nog meer verwarring in de markt, na een aantal tegenslagen gedurende de tweede helft van 2022, aldus analist Jason Kalamboussis. Hij houdt rekening met een huidige Solvency 2-ratio voor de eerste helft van 2023 van 192 procent. De daling komt vooral op het conto van de divisie Real Estate, hoewel de problemen met betrekking tot de hypotheken wellicht worden opgelost. ING voorziet ook een kaspositie van meer dan 2 miljard euro, maar de vooruitzichten voor een extra uitkering aan aandeelhouders verbeteren desondanks niet. Volgens de analist kan dat wijzen op meer regeldruk en kapitaalvereisten bij dochterondernemingen. Toch is het dividendrendement van 8,8 procent dat NN biedt volgens Kalamboussis "uitstekend". Het sectorgemiddelde is 6,6 procent. Ten slotte hanteert ING een voorziening voor de Woekerpolis-affaire van 390 miljoen euro. ING handhaaft het koopadvies, maar zijn er wel veranderingen nodig om écht enthousiast te worden volgens Kalamboussis. Het aandeel NN Group noteerde vrijdagochtend 0,3 procent lager op 33,38 euro. Bron: ABM Financial News

