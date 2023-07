ING: uitdagingen voor Shell Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een kwartaal met de nodige uitdagingen achter de rug. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING vrijdag, nadat de energiereus voorbeurs met wat eerste indicaties over het tweede kwartaal kwam. De vergelijking met het tweede kwartaal in 2022 is "erg moeilijk" volgens de analist. Vorige jaar was er de oorlog in Oekraïne, met een volatiele energiemarkt tot gevolg. Inmiddels zijn de energieprijzen tot bedaren gekomen, en dat zal terug te zien zijn in de handelstak bij LNG en in de raffinagemarges, denkt Mulder. ING verwacht dat de resultaten van Shell iets onder consensus uitkomen, wijzend op de 6,3 miljard dollar winst op Bloomberg. ING heeft een koopadvies op Shell met een koersdoel van 30,40 euro. Het aandeel stijgt vrijdag 0,2 procent naar 26,86 euro. Bron: ABM Financial News

