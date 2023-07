Samsung verwacht winstdaling van 96% op jaarbasis Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Samsung Electronics verwacht dat de operationele winst in het tweede kwartaal met 96 procent op jaarbasis zal dalen, wat de zwakste prestatie in meer dan 14 jaar zou zijn. Dit bleek vrijdag uit voorlopige cijfers die 's werelds grootste fabrikant van geheugenchips, smartphones en televisies publiceerde. Daaruit blijkt dat Samsung blijft worstelen met een zwakke wereldwijde vraag, ondanks maatregelen om het overschot aan chips aan te pakken. De Zuid-Koreaanse technologiegigant schat de operationele winst voor het tweede kwartaal op 600 miljard won, omgerekend 458,2 miljoen dollar, het slechtste kwartaalresultaat sinds het eerste kwartaal van 2009. De omzet zal naar verwachting met 22 procent dalen op jaarbasis naar 60 biljoen won, zei Samsung. Toch zou Samsung het met deze resultaten beter doen dan analisten hadden verwacht. Een door FactSet samengestelde analistenconsensus rekent voor het afgelopen kwartaal op een operationele winst van 217 miljard won. In het eerste kwartaal van dit jaar boekte Samsung een omzet van bijna 64 biljoen won met een operationele winst van 640 miljard won. Een jaar eerder in het tweede kwartaal was dit respectievelijk ruim 77 biljoen won en iets meer dan 14 biljoen won. Samsung komt later deze maand met de volledige kwartaalcijfers. Het aandeel noteerde vrijdag 2,1 procent lager. Bron: ABM Financial News

