Groene start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start, nadat Wall Street donderdagavond de verliezen wat wist te beperken. Futures op de AEX index wijzen vrijdagochtend ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,3 procent. Donderdag kende de AEX onder aanvoering van techfondsen nog een donkerrode handelsdag met een verlies van 2,2 procent op 753,34 punten, na een verlies van 1,1 procent een dag eerder. Een winstreeks van zeven handelsdagen werd daarmee ruimschoots teniet gedaan. Boosdoener was de vrijgave van een veel sterker dan verwacht banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP, nadat een dag eerder al uit de notulen van de Federal Reserve naar voren kwam dat de centrale bank nog meerdere keren de rente wil verhogen. Een zwak arbeidsrapport zou de Fed misschien van gedachten kunnen doen veranderen, zo redeneerden beleggers. Vandaag om half drie wordt het officiële banenrapport vrijgegeven. Economen rekenen op een toename van het aantal banen in juni met 240.000 en een werkloosheid van 3,6 procent. De door ADP gemeten banengroei in de VS in juni was veel sterker dan verwacht, maar het rapport week qua samenstelling niet af van dat over mei, zo nuanceerde marktanalist Philip Marey van Rabobank tegen ABM Financial News de trigger van de sell-off donderdag. "Je ziet ook in juni de dienstensector sterk bijdragen met een groei van 373.000 banen, terwijl vooral kleine bedrijven met een groei van 233.000 banen er uitsprongen", aldus Marey. Uit de cijfers bleek een totale groei van 497.000 banen, terwijl gerekend was op maar 220.000, nadat de groei in mei neerwaarts werd bijgesteld van 278.000 naar 267.000. Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar steeg na de vrijgave van het rapport van ADP met 10 basispunten naar 4,04 procent. Wall Street reageerde flink negatief op het banenrapport en daarmee kwamen de Europese beurzen nog meer onder druk te staan. De Euro Stoxx 50 sloot zelfs bijna drie procent lager. Rond het slot in Europa noteerde de Amerikaanse S&P 500 index op het laagste niveau van de handelsdag, met een verlies van krap 1,4 procent. Daarna werd evenwel een herstel ingezet en de hoofdgraadmeter beperkte het verlies bij de slotzoemer tot 0,8 procent, net als techbeurs Nasdaq. Opluchting in China over mogelijke boete Ant Group Azië kon pas vannacht reageren op het rapport van ADP. Sydney is de grootste daler met anderhalf procent. Ook de Chinese beurzen leken flink terrein prijs te geven, maar daar kwam verandering in, nadat persbureau Reuters op basis van bronnen meldde dat Ant Group mogelijk vandaag al een boete van de Chinese autoriteiten zal krijgen, van omgerekend ten minste 1 miljard euro. Hiermee komt waarschijnlijk een einde aan een jarenlange herziening van de regelgeving voor het fintechbedrijf. De boete zal de weg vrijmaken voor het fintechbedrijf om een licentie voor een financiële holding te verkrijgen, weer te kunnen groeien en uiteindelijk zijn plannen voor een hernieuwde debuut op de aandelenmarkt nieuw leven in te blazen. Techgigant Alibaba, moederbedrijf van Ant Group, koerste vanochtend op de beurs van Hongkong in reactie op het nieuws 5,5 procent hoger. De Amerikaanse olie-future sloot donderdagavond in New York vrijwel onveranderd. Bedrijfsnieuws De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in juni gedaald. De volumes op de cash market daalden met 5 procent op maandbasis. Vergeleken met een jaar eerder waren de volumes zelfs 30 procent lager. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index daalde donderdag 0,8 procent tot 4.411,59 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 33.922,26 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 13.679,04 punten. Bron: ABM Financial News

