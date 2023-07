'Megaboete voor Ant Group dreigt' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese autoriteiten zullen mogelijk al vandaag een boete van omgerekend ten minste 1,1 miljard dollar voor Ant Group aankondigen. Hiermee komt een einde aan de jarenlange herziening van de regelgeving door het fintechbedrijf. De People's Bank of China, die verantwoordelijk was voor de herziening, zal naar verwachting de boete in de komende dagen bekendmaken, schreef Reuters vrijdag op basis van bronnen. De boete, die één van de grootste boetes ooit zou zijn voor een internetbedrijf in China, zal de weg vrijmaken voor het fintechbedrijf om een licentie voor een financiële holding te verkrijgen, weer te kunnen groeien en uiteindelijk zijn plannen voor een hernieuwde debuut op de aandelenmarkt nieuw leven in te blazen. Ook voor de gehele technologiesector zou een boete voor Ant Group een belangrijke stap zijn in de richting van de afronding van China's harde optreden tegen particuliere ondernemingen. Dit begon met het schrappen van Ant's beursgang, wat vervolgens resulteerde in het verdampen van miljarden aan beurswaarde van verschillende bedrijven. Ant Group en de PBOC reageerden niet op vragen van Reuters. Bron: ABM Financial News

