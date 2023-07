Verkoop Nederlandse nieuwbouwwoningen halveert opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van Nederlandse nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van 2023 met ruim de helft verminderd, na in het laatste kwartaal van 2022 al te zijn gehalveerd. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Kadaster en Eurostat.

Het betreft een nog grotere daling dan in het vierde kwartaal, toen de grootste afname sinds de start van de meting in 2015.

In het eerste kwartaal daalden de transacties met 52,5 procent naar 3.302.

In het vierde kwartaal ging het om 5.314 transacties, 50,6 procent minder dan een jaar eerder.

De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwkoopwoning was in het eerste kwartaal van dit jaar 504.000 euro. De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stegen minder hard dan een kwartaal eerder. De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen waren 3,6 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2022 was de prijs nog 6,6 procent hoger dan een jaar eerder.

Ook bij de bestaande koopwoningen waren er, voor het achtste kwartaal op rij, minder transacties dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2023 daalde het aantal met 7,9 procent ten opzichte van een jaar eerder, tot ruim 40.000. In het laatste kwartaal van 2022 werden er ruim 50.000 bestaande koopwoningen verkocht.

De prijzen van bestaande koopwoningen waren in het eerste kwartaal van 2023 0,7 procent lager dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning bedroeg 417.000 euro. Het is voor het eerst sinds 2014 dat de prijs van bestaande koopwoningen lager is dan een jaar eerder.

De huizenprijzen van nieuwbouw én bestaande koopwoningen in Nederland lagen in het eerste kwartaal van dit jaar 0,1 procent lager dan een jaar eerder. Nederland is hiermee één van de zes landen, samen met onder andere Zweden en Denemarken, waar de huizenprijzen daalden.

Gemiddeld stegen de huizenprijzen in de Europese Unie het eerste kwartaal van 2023 met 0,8 procent. De grootste stijgers waren Kroatië met 14,0 procent en Litouwen met 13,1 procent.