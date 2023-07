Europese beurzen openen naar verwachting hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet, in afwachting van het Amerikaanse banenrapport.

IG voorziet een openingswinst van 46 punten voor de Duitse DAX, een plus van 23 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 6 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

Europese beurzen daalden donderdag in reactie op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die agressiever bleken dan verwacht. De opmerkingen hebben de verwachting versterkt dat de centrale bank de rente in rente in juli zal verhogen en misschien ook daarna, omdat de kerninflatie hardnekkig hoog blijft.

"De publicatie van de Fed-notulen van gisteravond toonde een aantal belangrijke verdeeldheid onder beleidsmakers over het besluit om in juni een rentepauze aan te kondigen, daarbij verwijzend naar "weinig duidelijke tekenen" van vooruitgang dat de Amerikaanse inflatie snel genoeg is gedaald", aldus CMC Markets.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in mei zijn gestagneerd, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,2 procent.

De Duitse fabrieksorders zijn in mei op maandbasis gestegen met 6,4 procent, wat beduidend harder was dan verwacht. Op jaarbasis daalden de orders echter met 4,3 procent.

Bedrijfsnieuws

In Parijs stonden alle hoofdfondsen in de min. Carrefour wist de verliezen met een verlies van 0,8 procent het meest te beperken, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield aan kop ging met een verlies van 5,7 procent.

In Frankfurt waren Commerzbank en Beiersdorf met winsten van respectievelijk 0,8 procent en 0,1 procent de enige stijgers. Vonovia verloor 7,4 procent en was daarmee de sterkste daler.

In de nasleep van de verkoop van Aegon Nederland aan ASR kondigde Aegon vanochtend, zoals verwacht, de start van het aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1,5 miljard euro. Het aandeel Aegon daalde 0,9 procent in Amsterdam.

Euro STOXX 50 4.223,09 (-2,9%)

STOXX Europe 600 447,22 (-2,3%)

DAX 15.528,54 (-2,6%)

CAC 40 7.082,29 (-3,1%)

FTSE 100 7.280,50 (-2,2%)

SMI 10.986,78 (-1,9%)

AEX 753,34 (-2,2%)

BEL 20 3.495,58 (-1,5%)

FTSE MIB 27.506,91 (-2,5%)

IBEX 35 9.285,00 (-2,1%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood, maar de verliezen zullen beperkt zijn.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag ook lager gesloten.

Amerikaanse aandelenmarkten daalden donderdag vanwege het vooruitzicht dat de Federal Reserve de rente langer hoog zal houden en de schade die dit uiteindelijk zou kunnen toebrengen aan de wereldeconomie.

Stijgende obligatierendementen maakten beleggers ook zenuwachtig, met treasury-rendementen in de buurt van hun hoogste niveau's in vier maanden.

De Fed-notulen lieten "geen reden om te twijfelen of de Fed doorgaat met een verhoging in juli" en de komende cijfers zullen aanzienlijk moeten verzwakken om de renteverwachtingen te veranderen, zei ING.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in juni is gestegen met 497.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 278.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 4,4 procent. De marktindex daalde van 216,1 naar 206,5.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in mei gedaald van 74,4 miljard naar 69,0 miljard dollar. De export daalde met 0,8 procent, terwijl de import met 2,3 procent daalde.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg vorige week in de VS met 12.000 naar 248.000, terwijl de markt rekende op 245.000 aanvragen.

Het aantal openstaande vacatures in de VS is in mei gedaald naar 9,8 miljoen, tegen 10,3 miljoen in april en 11,4 miljoen in mei 2022.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten een verdeeld beeld zien. Volgens S&P Global was in juni in de VS sprake van een groeivertraging, terwijl de cijfers van ISM een versnelling van de groei suggereerden.

De augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 0,01 dollar hoger op 71,80 dollar op de New York Mercantile Exchange. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS het Amerikaans banenrapport geagendeerd. Gerekend wordt op een banengroei van 240.000.

Bedrijfsnieuws

Bank of America wil het kwartaaldividend met 9 procent verhogen naar 0,24 dollar per aandeel. Dit maakte de Amerikaanse bank woensdag bekend. Het aandeel daalde circa 2,7 procent.

Beleggers zullen letten op Meta, dat donderdag zijn microblogdienst Threads lanceert, als rivaal van het worstelende Twitter. De app zal vanwege strengere privacyregels nog niet in de EU beschikbaar zijn. Meta verloor ongeveer 0,3 procent.

Microsoft noteerde circa 0,7 procent hoger. Gestimuleerd door de interesse van beleggers in alles wat met AI te maken heeft, zou het bedrijf binnenkort Apple kunnen opvolgen als een bedrijf met een marktwaarde van 3 biljoen dollar, schreven analisten van Wedbush woensdag.

S&P 500 index 4.411,59 (-0,8%)

Dow Jones index 33.922,26 (-1,1%)

Nasdaq Composite 13.679,04 (-0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 32.592,54 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.194,19 (-0,4%)

Hang Seng 18.341,37 (-1,0%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0890. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0884 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0870 op de borden.

USD/JPY Yen 143,84

EUR/USD Euro 1,0890

EUR/JPY Yen 156,65

MACRO-AGENDA:

06:30 Consumptie huishoudens - Mei (NL)

08:00 Industriële productie - Mei (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - Juni (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten