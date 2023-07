Wall Street koerst af lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,9 procent tot 4.405,82 punten, de Dow Jones index verloor 1,1 procent op 33.908,47 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent lager op 13.647,99 punten.

Amerikaanse aandelenmarkten daalden donderdag vanwege het vooruitzicht dat de Federal Reserve de rente langer hoog zal houden en de schade die dit uiteindelijk zou kunnen toebrengen aan de wereldeconomie.

Stijgende obligatierendementen maakten beleggers ook zenuwachtig, met treasury-rendementen in de buurt van hun hoogste niveau's in vier maanden.

De Fed-notulen lieten "geen reden om te twijfelen of de Fed doorgaat met een verhoging in juli" en de komende cijfers zullen aanzienlijk moeten verzwakken om de renteverwachtingen te veranderen, zei ING.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de werkgelegenheid in de private sector in de VS in juni is gestegen met 497.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 278.000 banen.

Het aantal hypotheekaanvragen in de VS is vorige week gedaald met 4,4 procent. De marktindex daalde van 216,1 naar 206,5.

Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in mei gedaald van 74,4 miljard naar 69,0 miljard dollar. De export daalde met 0,8 procent, terwijl de import met 2,3 procent daalde.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg vorige week in de VS met 12.000 naar 248.000, terwijl de markt rekende op 245.000 aanvragen.

Het aantal openstaande vacatures in de VS is in mei gedaald naar 9,8 miljoen, tegen 10,3 miljoen in april en 11,4 miljoen in mei 2022.

Een tweetal inkoopmanagersindices voor de dienstensector lieten een verdeeld beeld zien. Volgens S&P Global was in juni in de VS sprake van een groeivertraging, terwijl de cijfers van ISM een versnelling van de groei suggereerden.

De euro/dollar noteerde op 1,0879. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0880 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0851 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,5 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staat vrijdag in de VS het Amerikaans banenrapport geagendeerd. Gerekend wordt op een banengroei van 240.000.

Bedrijfsnieuws

Bank of America wil het kwartaaldividend met 9 procent verhogen naar 0,24 dollar per aandeel. Dit maakte de Amerikaanse bank woensdag bekend. Het aandeel daalde 3,0 procent.

Beleggers zullen letten op Meta, dat donderdag zijn microblogdienst Threads lanceert, als rivaal van het worstelende Twitter. De app zal vanwege strengere privacyregels nog niet in de EU beschikbaar zijn. Meta verloor 0,9 procent.

Microsoft noteerde 1,0 procent hoger. Gestimuleerd door de interesse van beleggers in alles wat met AI te maken heeft, zou het bedrijf binnenkort Apple kunnen opvolgen als een bedrijf met een marktwaarde van 3 biljoen dollar, schreven analisten van Wedbush woensdag.