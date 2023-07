Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 2,3 procent tot 447,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 2,6 procent op 15.528,54 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 3,1 procent op 7.082,29 punten. De Britse FTSE 100 sloot 2,2 procent lager op 7.280,50 punten. Europese beurzen daalden donderdag in reactie op de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed, die agressiever bleken dan verwacht. De opmerkingen hebben de verwachting versterkt dat de centrale bank de rente in rente in juli zal verhogen en misschien ook daarna, omdat de kerninflatie hardnekkig hoog blijft. "De publicatie van de Fed-notulen van gisteravond toonde een aantal belangrijke verdeeldheid onder beleidsmakers over het besluit om in juni een rentepauze aan te kondigen, daarbij verwijzend naar "weinig duidelijke tekenen" van vooruitgang dat de Amerikaanse inflatie snel genoeg is gedaald", aldus CMC Markets. Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de detailhandelsverkopen in de eurozone in mei zijn gestagneerd, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,2 procent. De Duitse fabrieksorders zijn in mei op maandbasis gestegen met 6,4 procent, wat beduidend harder was dan verwacht. Op jaarbasis daalden de orders echter met 4,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0870. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0856 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0851 op de borden. Olie noteerde donderdag tot 1,6 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week met zo'n 1,5 miljoen vaten zijn gedaald. Bedrijfsnieuws In Parijs stonden alle hoofdfondsen in de min. Carrefour wist de verliezen met een verlies van 0,8 procent het meest te beperken, terwijl Unibail-Rodamco-Westfield aan kop ging met een verlies van 5,7 procent. In Frankfurt waren Commerzbank en Beiersdorf met winsten van respectievelijk 0,8 procent en 0,1 procent de enige stijgers. Vonovia verloor 7,4 procent en was daarmee de sterkste daler. In de nasleep van de verkoop van Aegon Nederland aan ASR kondigde Aegon vanochtend, zoals verwacht, de start van het aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1,5 miljard euro. Het aandeel Aegon daalde 0,9 procent in Amsterdam. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 1,3 procent lager op 4.390,91 punten. De Dow Jones index daalde 1,4 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,4 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.