Tech gebeten hond in donkerrode AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag fors lager geëindigd nadat de rentevrees weer flik de kop opstak. De AEX sloot uiteindelijk 2,2 procent in het rood op 753,34 punten. Het banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP bleek vanmiddag veel sterker dan verwacht, waarna de marktverwachting op een Fed-renteverhoging in september iets toenam. In juni kwamen er liefst 497.000 banen bij, waar werd gerekend op maar 220.000. De banengroei voor mei werd iets naar beneden bijgesteld tot 267.000. Het banenrapport bleek een extra reden voor beleggers om zich zorgen te maken over verdere renteverhogingen door de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zelf zal echter vooral letten op het officiële banenrapport over juni, dat vrijdagmiddag wordt gepubliceerd, aldus marktanalost Philip Marey van Rabobank. Gerekend wordt op een banengroei van 240.000. Uit de notulen van de laatste rentevergadering van de Federal Reserve in juni bleek woensdagavond dat sommige Fed-functionarissen voorstander waren van een renteverhoging, maar uiteindelijk toch instemden met een pauze. Bijna alle leden van de Amerikaanse centrale bank vinden dat nieuwe renteverhogingen dit jaar noodzakelijk zijn. De Fed-notulen laten "geen twijfel bestaan over een renteverhoging door de Fed in juli" en de komende cijfers zullen flink moeten tegenvallen om de renteverwachtingen te veranderen, aldus ING. De obligatierentes liepen donderdag op, waarbij de Amerikaanse tienjaarsrente boven de 4,00 procent noteert, en uit de CME FedWatch Tool blijkt dat ruim 91 procent van de markt nu rekening houdt met een renteverhoging van 25 basispunten later deze maand. Dat er in september nog een verhoging volgt, verwacht slechts een klein deel van de markt. De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0871 en WTI-olie werd 1,5 procent goedkoper. Uit de wekelijkse olievoorraden uit de VS bleek dat die vorige week zijn gedaald met zo'n 1,5 miljoen vaten. Stijgers en dalers In de hoofdindex waren er geen stijgers. Adyen leverde ruim 4 procent in en hekkensluiter Prosus bijna 5 procent. Halfgeleiders leverden zo'n 2 tot 3 procent in. ASMI ontving donderdag wel een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het koersdoel ging van 375,00 naar 425,00 euro. In de nasleep van de verkoop van Aegon Nederland aan ASR kondigde Aegon zoals verwacht de start van het aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1,5 miljard euro. Het aandeel daalde rond een procent. In de AMX wist alleen Flow Traders licht hoger te eindigen. Just Eat Takeaway en Alfen daalden bijna 6 tot zelfs 12 procent. Jefferies verlaagde het koersdoel voor Alfen van 58,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. Bij de kleine aandelen steeg Sif iets meer dan een half procent en ook Heijmans en Azerion sloten duidelijk in het groen. Principion en LDA Capital maakten bekend hun putoptie-overeenkomst met betrekking tot Azerion te hebben opgezegd. Onder de overeenkomst zijn geen aandelen Azerion verkocht. Vastgoedaandelen als NSI en Vastned daalden zo'n 3 tot bijna 4 procent. Fastned leverde circa 3,5 procent in. Wall Street Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen ruim een procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.