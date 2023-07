Beursblik: Kempen geeft verkoopadvies voor Alfen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen heeft een verkoopadvies gezet op het aandeel Alfen. Dit bleek woensdag uit een rapport van analist Jeremy Kincaid. De analist denkt dat de verkoop van de EV chargers van Alfen lager zal uitvallen dan de markt verwacht. "Aanhoudende productkortingen suggereren dat distributeurs [van Alfen] te grote voorraden hebben", aldus Kincaid. En de zoekresultaten in Google naar elektrische auto's zijn ook al anderhalf jaar stabiel, voegde de analist toe. "Dat suggereert dat er nog geen versnelling is van de vraag." Toch meent Kincaid dat Alfen in staat moet zijn om concurrerend te blijven, en om zijn marktaandeel te verdedigen, aangezien de technologie van het bedrijf de best beschikbare is. Vandaag verlaagde zakenbank Jefferies het koersdoel voor Alfen van 58,00 naar 50,00 euro, met een herhaling van het Underperform advies. Kempen hanteert ook een koersdoel van 50,00 euro. Het aandeel Alfen daalde donderdagmiddag 7,5 procent naar 57,76 euro. Bron: ABM Financial News

